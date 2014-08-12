العاهل السعودي يهنئ العبادي بتكليفه رئيسا للوزراء

الملك عبدالله عاهل السعودية (أرشيف-Getty)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك عبد الله هنأ حيدر العبادي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في إشارة إلى الرغبة القوية من الرياض في رحيل سلفه نوري المالكي.

وقالت الوكالة ان العاهل السعودية ارسل برقية تهنئة للعبادي قال فيها "يسرنا تهنئة دولتكم على تكليفكم رئيساً للحكومة العراقية الجديدة.. داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمحافظة على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه وعودته إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي."

من جهة أخرى وفي سياق الترحيب الواسع بتكليف العبادي قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي شجع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على العمل مع رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي "لتشكيل حكومة متعددة الأطياف لا تقصي أحدا وتمثل كل العراقيين".

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن البرزاني عبر أيضا في الاتصال الهاتفي مع بايدن عن دعمه لرئييس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي وعن "الاستعداد للعمل معه والزعماء الآخرين لجمع مختلف الطوائف في العراق للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد".