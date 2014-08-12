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التحقيق مع السيسي وإبراهيم في مصر

12/8/2014

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الثلاثاء إن مسؤولين كبار راجعوا خطة اقتحام اعتصامي رابعة والنهضة وأنه يجب التحقيق مع عبد الفتاح السيسي وحازم الببلاوي ومحمد إبراهيم بشأن قتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامين في 14 أغسطس من  العام 2013, لأن القتل كان ممنهجا ويرقى إلى "مصاف الجرائم ضد الإنسانية", وطالبت رايتس ووتش  الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي.

وذكر التقرير أن 817 شخصاً قتلوا خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية, وشبه ما حدث بـ "مذبحة" ضد المتظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين في عام 1989.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة إن قوات الأمن المصرية قامت بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في تاريخ العالم الحديث في يوم واحد وأضاف روث بأن القتل لم يكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كان حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية, وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر, وهناك الكثير ممن يتعين مساءلتهم على ذلك. 

وأصدرت المنظمة تقريرها المؤلف من 188 صفحة بعد تحقيق وبحث وتقصي استمر عاماً كاملاً وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في ست وقائع قتل لأنصار الرئيس المعزول مرسي على أيدي قوات الأمن. وكان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قد علن عزل مرسي في الثالث من يوليو من عام 2013 بعد احتجاجات استمرت عدة أيام. 

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