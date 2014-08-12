البرازيل تتجه للطاقة الشمسية بديلا للكهرمائية

تتمتع البرازيل بمعدلات سطوع شمسي عالية (Getty-أرشيف)

في مواجهة أسوأ أزمة طاقة في أكثر من عشر سنوات بدات البرازيل باتخاذ خطوة كبيرة لتطوير صناعة الطاقة الشمسية المحلية التي يمكن أن تقلل اعتمادها على نظام الطاقة المائية "الكهرومائية".

ففي أكتوبر المقبل ستجري البرازيل مزادا على إنتاج الطاقة باستخدام مزارع الطاقة الشمسية بطريقة حصرية في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في دولة بأميركا الجنوبية.

وأدرجت شركات الطاقة حوالي 400 مشروع لطرحها في المزاد، على الرغم من الشكوك التي تراود الكثير من الخبراء الذين يقولون أن إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد يحتاج لمزيد من الوضوح في شروط الاستثمار والتمويل قبل توقيع أي اتفاقيات.

ويمكن أن يتم في المزاد المزمع التفاوض على إنتاج 10 غيغاوات من المزارع الشمسية، وإن كانت تقديرات مصادر الصناعة تشير إلى أن الحجم النهائي المتوقع أصغر بكثير وقد يتراوح بين خمسمائة ميغاوات وغيغاوات واحد.

وتتمتع البرازيل بمناخ مشمس بدرجة كبيرة وبها واحد من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديها مساحات شاسعة من الأراضي يمكن استغلالها مزارعا شمسية بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من السيليكون المستخدم في صناعة ألواح إنتاج الطاقة الشمسية.

وتخلو البرازيل تقريبا من من أي وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في الوقت الذي أضافت فيه الصين "شريكتها في رابطة الدول الخمس الرئيسية الصاعدة اقتصاديا" على سبيل المثال 12 غيغاوات من الطاقة الشمسية في العام الماضي وحده لشبكتها الكهربائية، وهو ما يكفي عمليا لتزويد حوالي عشرة ملايين منزل بالطاقة.