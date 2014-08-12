إيران ترحب باختيار العبادي وأميركا تتعهد بمساعدته

حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف (أرشيف-Getty)

حصل حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المكلف على دعم سريع من الولايات المتحدة وإيران الثلاثاء في الوقت الذي دعا فيه ساسة العراق إلى إنهاء خلافاتهم التي سمحت لمسلحين بالسيطرة على ثلث البلاد والتوحد من أجل مصلحة البلاد.

ولكن العبادي لا يزال مهددا من داخل الحزب الذي ينتمي إليه ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي رفض التخلي عن المنصب الذي شغله على مدى ثمانية أعوام شهدت تهميشا للأقلية السنية وأغضب خلالها واشنطن وطهران.

غير أن مسؤولا بارزا في الحكومة العراقية قال إن قادة قوات الجيش التي نشرها المالكي في أنحاء بغداد الاثنين تعهدوا بالولاء للرئيس فؤاد معصوم واحترام قراره بتكليف العبادي بتشكيل حكومة جديدة.

وفي الوقت الذي تدرس فيه قوى غربية ووكالات إغاثة دولية تقديم المزيد من المساعدات لعشرات الآلاف من المواطنين الين فروا من ديارهم جراء اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لأجزاء واسعة من شمال العراق وسيطرته على مناطق قرب الحدود السورية فإن جون كيري وزير الخارجية الأميركي إن بلاده تدرس تقديم مساعدات عسكرية وغيرها فور تشكيل العبادي لحكومة توحد الصفوف في البلاد.

كما وجه كيري تحذيرا للمالكي من اللجوء للقوة للتشبث بالسلطة وصرح الثلاثاء بأن العبادي قد يحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية.

وقال في مؤتمر صحفي في أستراليا "نحن على استعداد لدراسة خيارات سياسية واقتصادية وأمنية إضافية فيما يبدأ العراق تشكيل حكومة جديدة" مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن لن ترسل قوات قتالية للعراق.

وأضاف كيري "أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في العراق هو تشكيل حكومة تضم جميع الطوائف والأطراف الساخطة على نفس المائدة والعمل معها من أجل ضمان الوصول لقدر من المشاركة في السلطة وأخذ القرار بما يمنح المواطنين الثقة بأن الحكومة تمثل جميع مصالحهم".

وفي طهران هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العبادي على تكليفة بمنصب رئيس وزراء العراق الجديد، وهو ما يعكس اتفاقا بين المصالح الأميركية والإيرانية في العراق على الرغم من العداء بينهما. وأثار اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في سوريا والعراق قلق إيران مثلما حدث في الغرب.

وينظر للعبادي الذي قضى عقودا في المنفى في بريطانيا على أنه شخصية أقل استقطابا وميلا للطائفية مقارنة بالمالكي الذي ينتمي مثله لحزب الدعوة الإسلامية الشيعي.

ودعا العبادي جميع القوي السياسية التي تؤمن بالدستور والديمقراطية إلى توحيد صفوفها وجهودها تصديا للتحدي الكبير الذي يواجهه العراق.

وقال سياسي مقرب من العبادي إن رئيس الوزراء المكلف بدأ الاتصال بقادة جماعات رئيسية لاستطلاع آرائهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وكان الرئيس معصوم أعرب عن أمله الاثنين بأن ينجح العبادي في تشكيل الحكومة في غضون شهر من تكليفه.

وكان نوري المالكي قد رفض بغضب الاثنين تكليف العبادي ووصفه بأنه غير دستوري، ولكنه لم يظهر أي بوادر معارضة الثلاثاء.

وفي الوقت الذي حرص فيه المسؤولون الأميركيون على ألا تبدوا أميركا كمن يفرض قيادة جديدة على العراق بعد ثلاثة أعوام من رحيل القوات الأميركية فإن الرئيس باراك أوباما سارع بالترحيب بترشيح العبادي.

وكان أوباما قد أرسل مئات من المستشارين العسكريين الأميركيين للعراق كما أمر بشن غارات جوية الأسبوع الماضي بعد اجتياح المسلحين لمناطق مهمة شبه المستقلة بكردستان العراق وهزيمتهم للبشمركة.

ولم يتضح مدى الدعم الذي يحظى به المالكي ولكن مسؤولا حكوميا كبيرا قال لوكالة رويترز للأنباء إن المخاوف من حدوث مواجهة عسكرية في العاصمة خفت.

وتابع المسؤول لقد "ساد بغداد توتر شديد أمس، ولكن القادة العسكريين الكبار اتصلوا فيما بعد بالرئيس وأبدوا دعمهم له وليس للمالكي".