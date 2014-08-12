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إسرائيل تعد لتكنولوجيا جديدة للكشف عن أنفاق غزة

12/8/2014

قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين إن إسرائيل تعد لإقامة شبكة من أجهزة الاستشعار في مسعى لرصد عملية بناء الأنفاق التي تصل لأراضيها من قطاع غزة، بعد أكثر من عقد من المحاولات الفاشلة لتطوير طرق للكشف عن الأنفاق ، وأضاف أن الأمر قد يستغرق شهورا لتحديد إن كانت هذه التكنولوجيا ستحقق النتائج المرجوة.

وقال مسؤول آخر في جيش الاحتلال إنه حتى وقت استكمال إقامة الشبكة، فإن هناك احتمال لمعاودة احتلال القطاع الساحلي لتدمير أي أنفاق مستخدمة من قبل المقاومة أو يعتقد أنها قيد البناء، في محاولة لتهدئة مخاوف الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من القطاع.

وأكد المصدر أن الأجهزة ستحاط بحواجز على حدود القطاع البالغ طولها 68 كيلومترا، فيما لم يضف الضابط أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه التكنولوجيا، لكنه قال إن الاختبارات ستجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة وبالتالي ستكون قادرة على تحديد فيما إذا كانت التكنولوجيا جاهزة للاستخدام.

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