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نيجيريا:عشر إصابات مؤكدة بالايبولا في لاجوس

11/8/2014

قال وزير الصحة النيجيري أونيبوشي شوكو  الاثنين إنه تم تأكد إصابة عشرة أشخاص بفيروس الايبولا في مدينة لاجوس بينهما مواطن من ليبيريا نقل الفيروس معه إلى نيجيريا.

وقال أونيبوشي إن جميع المصابين كانوا على اتصال مع باتريك سواير الذي سقط بعد وصوله إلى ميناء لاجوس يوم 25 يوليو والذي توفي في وقت لاحق وتوفيت ممرضة كانت قد عالجته دون وقاية.

وأضاف شوكو قائلا "حتى اليوم وضعت تحت الملاحظة  177 حالة كانت على اتصال أولي وثانوي مع حالة إصابة الأولى أُصيبت تسع حالات بفيروس الايبولا ليرتفع عدد المصابين بالمرض في نيجيريا إلى عشرة ، توفي اثنان  هم الليبيري الأمريكي والممرضة النيجيرية بينما الثمانية على قيد الحياة ويُعالجون".

يذكر أن نيجيريا هي البلد الرابع الذي تسجل إصابات فيه بالفيروس الذي ينتشر في غرب إفريقيا منذ مارس. لكن انتشاره الأكبر سجل في سيراليون وغينيا وليبيريا، وأدى الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في 1976 إلى وفاة حوالي ألف شخص من أكثر من 1700 أصيبوا به.

ولا يوجد دواء أو مصل مؤكد لمنع العدوى بالايبولا وحث نطاق التفشي الحالي منظمة الصحة العالمية على إعلان الايبولا حالة طوارىء صحية دولية.

وقال وزير الصحة النيجيري إن نيجيريا تتطلع الآن للحصول على مساعدة من دول أخرى للتعامل مع تفشي المرض.

من جهته، دعا الرئيس النيجيري السكان إلى تجنب أي تجمع كبير من أجل منع تفشي الفيروس وقال: "على المجموعات السياسية والدينية والعائلات والجمعيات والمنظمات ألا تدعو إلى تجمعات ونشاطات تؤدي إلى الاقتراب من مصابين وتشكل مجازفة".

في حين قال الصليب الأحمر النيجيري  إنه قدم 18 متطوعا للعمل مع السلطات لتعليم الناس بشأن كيفية انتشار الايبولا.

وقد أعلنت الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية (يو أس أيد) تحريك 12 مليون دولار لمحاولة تطويق المرض حيث ستستخدم هذه الأموال من قبل المراكز الفيدرالية الأميركية والصليب الأحمر في الدول المتضررة ومن أجل تمويل شراء مواد بما فيها 105 آلاف من معدات حماية العاملين في القطاع الطبي.

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