معصوم يكلف العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

حيدر العبادي المكلف بتشكيل الححكومة العراقية الجديدة (Getty-أرشيف)

قال متحدث باسم الرئاسة العراقية إن الرئيس فؤاد معصوم كلف الاثنين رسميا حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

ومن المتوقع أن يعارض المالكي هذه الخطوة التي تجيء بعد أشهر من المشاحنات السياسية إذ يرفض المالكي نداءات تطالبه بأن يتخلى عن محاولته السعى للفوز بفترة ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته والمكلف بحكومة تسيير أعمال نوري المالكي الاثنين قد واصل محاولاته للحفاظ على منصبه ونشر قوات في أنحاء بغداد في وقت يبحث فيه حلفاؤه بالبرلمان عن بديل له وحذرته الولايات المتحدة من عرقلة الجهود لتشكيل حكومة جديدة.

كما ألقى المالكي -الذي يواجه اتهامات واسعة بالتشدد الحزبي مما غذى العنف الطائفي الذي يمزق العراق- كلمة تلفزيونية في وقت متأخر الأحد انتقد فيها رئيس البلاد لتأخره في تسمية رئيس وزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل.

لكن الرئيس فؤاد معصوم حصل على تأييد سريع من الولايات المتحدة، ومع تحقيق متشددي تنظيم الدولة الإسلامية لمكاسب جديدة على القوات الكردية في شمال العراق جددت واشنطن دعوتها للعراقيين لتشكيل حكومة توافقية لإنهاء العنف الذي دفع الولايات المتحدة لشن أول ضربات جوية على العراق منذ انتهاء الاحتلال الأميركي رسميا للعراق عام 2011.

وفي تصريحات محددة موجهة للمالكي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن "عملية تشكيل الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو ألا يثير السيد المالكي القلاقل".

وأضاف كيري "شيء واحد يحتاج كل العراقيين لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي شيء يحيد عن العملية الدستورية الشرعية القائمة ويجري العمل عليها الآن".

ومما يعقد المساعي لاقتراح بديل للمالكي من بين أقرانه الشيعة الذين يبدو أنهم حصلوا على بعض التأييد من المرجع الشيعي الأعلى في البلاد ومن إيران.. ما تم تداوله على نطاق واسع أن أعلى محكمة في البلاد قالت إن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي هو الأكبر في البرلمان الجديد.

وقال مسؤول عراقي كبير إن قرار المحكمة الاتحادية العليا سيسبب مشكلة كبيرة للمحاولات الرامية إلى تكليف الرئيس فؤاد معصوم لمرشح بديل للمالكي.

ومع انتشار مليشيات شيعية وقوات موالية للمالكي في أنحاء بغداد ألقى رئيس الوزراء كلمة بنبرة يملؤها التحدي في وقت متاخر أمس وقال فيها إنه سيشكو الرئيس معصوم أمام المحكمة الاتحادية لانتهاكه الدستور بتجاهل موعد نهائي لتكليف زعيم أكبر تكتل حزبي في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

ومن جهته قال متحدث باسم التحالف الوطني العراقي وهو تحالف شيعي رئيسي إن الائتلاف رشح نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي وعضو حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي لرئاسة الوزراء.

ومن المرجح أن يزيد هذا الاعلان من التوترات السياسية في وقت تحتاج فيه البلاد للتوحد في مواجهة الهجمات العنيفة للمتشددين. ولمح المالكي إلى أنه لن يرضخ للضغوط للتخلي عن مسعاه لتولي الحكومة لفترة ثالثة.

ويتحدى المالكي الذي يرأس حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في أبريل دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لإفساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطابا.

ويتهم منتقدون المالكي بانتهاج أجندة طائفية أدت لتهميش السنة ودفعت بعضهم لدعم مقاتلي الدولة الإسلامية الذين أثار أحدث تقدم لهم في شمال العراق قلق حكومة بغداد وحلفائها الغربيين.