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بايدن يهنئ العبادي ويتعهد بدعم أميركي للحكومة الجديدة

11/8/2014
جو بايدن نائب الرئيس الأميركي (Getty)

قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي هنأ رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الاثنين في اتصال هاتفي وتعهد بدعم أميركي لحكومة عراقية لا تقصي أحدا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن رئيس الوزراء المعين قد أعرب عن اعتزامه التحرك سريعا لتشكيل حكومة لا تقصي أحدا ذات قاعدة موسعة قادرة على التصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية وبناء مستقبل أفضل للعراقيين من كل الطوائف.

وتابع البيان "لقد نقل نائب الرئيس تهاني الرئيس أوباما له وأكد التزامه بالدعم الكامل لحكومة عراقية جديدة ولا تقصي أحدا وخاصة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح البيان أن بايدن والعبادي اتفقا على البقاء على اتصال عن كثب مع استمرار عملية تشكيل الحكومة.

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأميركي قد أشاد في وقت سابق من الاثنين بالرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال اتصال هاتفي لاختياره لرئيس جديد للحكومة بدلا من نوري المالكي وحث على أن تشكل حكومة لا تقصي أحدا في أسرع وقت ممكن.

وتابع البيان أن بايدن ومعصوم ناقشا مسألة ترشيح حيدر العبادي رئيسا للحكومة وأشاد بالرئيس العراقي لإنجاز هذه الخطوة الأساسية.

وأكد مجددا على المطالب المتكررة للرئيس أوباما بتشكيل حكومة جديدة أكثر شمولا في توقيت مناسب تكون قادرة تلبية المطالب المشروعة لجميع العراقيين.

وتابع البيان "أكد أيضا نائب الرئيس بايدن على رغبة الرئيس أوباما في تعزيز التنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة وقوات الأمن العراقية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن كرر أيضا دعم الولايات المتحدة لمعصوم كضامن للدستور العراقي.

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