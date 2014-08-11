المالكي: قرار تعيين العبادي خرق خطير للدستور

نوري المالكي (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قال نوري المالكي الاثنين إن قرار رئيس العراق تعيين رئيس جديد للوزراء ليخلفه في رئاسة الحكومة "خرق خطير" للدستور. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون وهو محاط بحلفائه السياسيين "سنصحح الخطأ حتما".

وقال للجيش وقوات الأمن إنهم يشاركون في حرب مقدسة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وكان متحدث باسم الرئاسة العراقية قال إن الرئيس فؤاد معصوم كلف الاثنين رسميا حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركية جون كيري وفي تصريحات محددة موجهة للمالكي قال إن "عملية تشكيل الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو ألا يثير السيد المالكي القلاقل".

وأضاف كيري "شيء واحد يحتاج كل العراقيين لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي شيء يحيد عن العملية الدستورية الشرعية القائمة ويجري العمل عليها الآن".

ويتحدى المالكي الذي يرأس حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في أبريل دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لإفساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطابا.

ويتهم منتقدون المالكي بانتهاج أجندة طائفية أدت لتهميش السنة ودفعت بعضهم لدعم مقاتلي الدولة الإسلامية الذين أثار أحدث تقدم لهم في شمال العراق قلق حكومة بغداد وحلفائها الغربيين.