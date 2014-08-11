"العفو الدولية" تتهم أميركا بقتل آلاف الأفغانيين بلا محاكمة

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير الإثنين أن القوات الأميركية قتلت آلاف المدنيين الأفغان بدون ملاحقة ولا دفع تعويضات لعائلاتهم.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في التقرير, إنها جمعت أدلة تثبت "فشلاً ذريعاً لنظام القضاء الأميركي" الذي "يوطد ثقافة الإفلات من العقاب" لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في أفغانستان حيث ينتشرون منذ الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.

وأدان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي باستمرار سقوط مدنيين بقصف لقوات الحلف الأطلسي "إيساف" ومعظم جنودها أميركيون. وكان الحلف دائماً يرد بأنه يأخذ تلك التهم على محمل الجد ويحقق في كل منها. وهكذا قتل آلاف المدنيين منذ 2001، كما أفادت منظمة العفو الدولية استناداُ إلى عدة مصادر بما فيها تقارير الأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو إنها استجوبت لهذا التقرير 125 أفغانياً يعتبرون المصدر الأول حول 16 عملية قصف خلفت قتلى مدنيين وجمعت معلومات حول مئة آخرين منذ 2007.

وأكدت منظمة العفو في تقرير بعنوان "تركوا في الظلام" أنه "بعد كل حادث قتلت فيه القوات الأميركية مدنيين" وثبتت فيه "أدلة دامغة" في هذا الصدد، على الأميركيين أن "يتأكدوا من أن المشبوهين ملاحقون من القضاء".

وينتشر حالياً حوالى 45 ألف جندي أجنبي منهم ثلاثون ألف أميركي في أفغانستان بعد أن كان عددهم 150 ألف في 2012 لدعم حكومة كابول في وجه حركة تمرد تقودها طالبان. وتنوي الولايات المتحدة أن تترك في البلاد قوة قوامها عشرة آلاف رجل إذا تم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الأفغانية بعد انسحاب قوات "إيساف" المقرر نهاية السنة.