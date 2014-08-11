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الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق بجرائم الحرب بغزة

11/8/2014

عينت الأمم المتحدة الاثنين ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة.

وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي وستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2013".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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