الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق بجرائم الحرب بغزة

عينت الأمم المتحدة الاثنين ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة.

وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي وستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2013".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.