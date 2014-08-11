استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

إسرائيل استمرت في القصف حتى بداية الهدنة الجديدة (Getty-أرشيف)

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن اسرائيل والفلسطينيين استأنفا الاثنين محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية في محاولة لإنهاء القتال المستمر منذ شهر في قطاع غزة وذلك بعدما بدا أن هدنة جديدة مدتها 72 ساعة صامدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا واحدا أطلق على منطقة تل أبيب -المركز التجاري لإسرائيل- قبل أن بدء سريان الهدنة في الساعة 2100 بتوقيت غرينتش الأحد وربما يكون قد انفجر في البحر. وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها أطلقت هذا الصاروخ.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال الأحد إن المفاوضين الاسرائيليين الذين غادروا القاهرة الجمعة الماضي قبل انتهاء هدنة سابقة مدتها ثلاثة أيام سيعودون لمصر لاستئناف المحادثات إذا صمدت الهدنة الجديدة.

وتطالب حماس بإنهاء الحصار الإسرائيلي ورفع القيود المصرية على حدود القطاع الساحلي وفتح ميناء بحري في غزة وهو مطلب تقول إسرائيل إنه لا يمكن مناقشته إلا في إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم.

وقتل 1938 فلسطينيا و67 إسرائيليا في حوالي شهر من القتال بينما دمر القصف الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع المكتظ بالسكان. وحثت وزارة الخارجية المصرية الطرفين على العمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولو مستشفيات في غزة إن القتلى الفلسطينيين أغلبهم من المدنيين منذ أن شنت إسرائيل هجومها في الثامن من يوليو لوقف ما أسمته إطلاق الصواريخ من القطاع.

وخسرت إسرائيل 64 جنديا وثلاثة مدنيين في الحرب ولكن مقتل مدنيين وتدمير آلاف المنازل في غزة أثارا إدانة دولية واسعة النطاق.

من جهته قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن المفاوضات خلال الهدنة الجديدة ستكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق.

وقال أوفال شتاينتز وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية في مقابلة إذاعية الاثنين إن سحب سلاح الجماعات المسلحة في قطاع غزة أمر حيوي للحفاظ على استمرارية هدنة طويلة الأمد، كما عبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية وليس باستخدام القوة.

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية "آمل حقا التوصل إلى حل دبلوماسي، أنا مقتنع أنه عاجلا أم آجلا سيكون علينا اختيار الحل العسكري واستعادة السيطرة الموقتة على القطاع لنزع السلاح منه مرة أخرى".

ومن بين النقاط الشائكة في مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات ألا تستخدم حماس أي امدادات يتم ارسالها إلى غزة لإعادة الإعمار في حفر المزيد من الانفاق التي يستخدمها مقاتلون فلسطينيون للتسلل إلى إسرائيل.

ومن جهتها تطالب حماس بإنهاء الحصار الاقتصادي لقطاع غزة الذي تفرضه اسرائيل فضلا عن الإجراءات المشددة التي تتخذها مصر في منطقة الحدود فيما تعتبر القاهرة أن حركة حماس تمثل تهديدا لأمنها.

تريد المقاومة فتح ميناء غزة بشكل كامل (Getty-أرشيف)

وتقاوم إسرائيل تخفيف الحصار على غزة وتعتقد أن حماس قد تعيد تزويد نفسها بأسلحة من الخارج.

ووفقا للأمم المتحدة فإن 450 ألف نازح جراء القتال في قطاع غزة يعيشون في ملاجئ للطوارئ أو مع عائلات مضيفة. وبلغ عدد المنازل التي دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجوم الاسرائيلي حوالي 12 ألف منزل.

وفي غزة فتحت المحال التجارية أبوابها وبدت حركة السير عادية بينما كانت العائلات النازحة تعود إلى منازلها التي أجبرت على تركها خلال الهجمات الإسرائيلية وعبروا عن أملهم في أن تستمر هذه الهدنة بعد سلسلة فاشلة من اتفاقات لوقف إطلاق النار.

من جهته أشاد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالهدنة الجديدة وعبر عن أمله في أن تفضي إلى هدنة طويلة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي الأحد أسفرا عن سقوط تسعة قتلى فلسطينيين في غزة من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما وامرأة في ثالث يوم من تجدد القتال منذ انتهاء الهدنة.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت ما وصفتها بأنه 11 "فريقا إرهابيا" في غزة بينهم مسلحون شاركوا أو أعدوا لإطلاق صواريخ.

ومنذ انتهاء الهدنة الأولى التي استمرت ثلاثة أيام ركزت الصواريخ وقذائف المورتر الفلسطينية على المزارع الجماعية الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود لإضعاف الروح المعنوية في إسرائيل فيما يبدو دون دفعها إلى غزو بري جديد لقطاع غزة.

واتهم سكان هذه الأحياء -الذين أكد لهم الجيش أنهم يستطيعون العودة إلى منازلهم عندما بدأ سريان الهدنة في الأسبوع الماضي- السلطات الإسرائيلية بتضليلهم.

وانسحبت الدبابات وقوات المشاة الإسرائيلية من قطاع غزة الثلاثاء بعدما قال الجيش إنه استكمل مهمته الرئيسية ودمر أكثر من 30 نفقا حفرها نشطاء لشن هجمات عبر الحدود.

من جهة أخرى تم نقل أربعة مصابين فلسطينيين جوا إلى أنقرة لتلقي العلاج الاثنين في أول إشارة على بدء خطة تعهدت تركيا بتنفيذها لإجلاء الآلاف من قطاع غزة.

كما قالت منظمة إغاثة تركية إنها سترسل سفنا مرة أخرى لتحدي الحصار الإسرائيلي لغزة بعد أربع سنوات من اقتحام قوات كوماندوز إسرائيلية لأسطولها المتجه لقطاع غزة ومقتل عشرة نشطاء نتيجة لذلك.