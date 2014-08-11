إيطاليا تطلب اجتماعا طارئا للأوروبي بشأن العراق وليبيا

فدريكا موجريني وزيرة الخارجية الإيطالية (Getty-أرشيف)

قالت فدريكا موجريني وزيرة الخارجية الإيطالية إنها طلبت من مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد لبحث دعم أكراد العراق والقتال في ليبيا وغزة.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي كما رشح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي وزيرة خارجيته فدريكا موجريني لخلافة أشتون. وأدلت موجريني بتصريحها في مقابلة مع راديو راي الرسمي الاثنين.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير لوران فابيوس الذي زار العراق الأحد واجتمع مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني كتب بدوره إلى آشتون طالبا عقد اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي استجابة لنداءات الأكراد من أجل مساعدات دولية وأسلحة.

وقالت موجريني خلال المقابلة في المقابلة إن بلادها تؤيد أكراد العراق في قتالهم لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت "لا أتحدث عن تدخل عسكري لكن عن عمل مؤيد لقوات حكومة كردستان العراق المستقلة". وقالت إن وقف تقدم متشددي الدولة الإسلامية صار "ضرورة مطلقة".

ولثلاثة أيام وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية لمتشددي الدولة الإسلامية الذين استولوا على أجزاء من شمال العراق. وهناك ضغط دولي متزايد على دول أخرى للمساعدة