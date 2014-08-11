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أسطولاً بحرياً تركياً يتحدى الحصار الإسرائيلي لغزة

11/8/2014

قالت منظمة إغاثة تركية الإثنين إنها سترسل سفناً إلى غزة مرة أخرى لتحدي الحصار الإسرائيلي للقطاع, وذلك بعد أربعة أعوام من هجوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية على أسطولها من السفن التي كانت في طريقها إلى غزة, مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وقالت مؤسسة الإغاثة الإنسانية "آياتشاتش" في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أعضاء "تحالف" من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من 12 دولة التقوا في إسطنبول في مطلع الأسبوع, وقرروا إطلاق قافلة "في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة", في إشارة للعدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر.

وأضافت المؤسسة أن "تحالف أسطول الحرية أكد ذلك نظراً لأن أغلب الحكومات متواطئة, والمسؤولية تقع على المجتمع المدني لتحدي الحصار الإسرائيلي لغزة".

ولم تخض متحدثة باسم المؤسسة في تفاصيل, لكنها قالت إن المنظمة ستعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء.

يذكر أن تسعة أتراك كانوا قد قتلوا في مايو أيار 2010 في المياه الدولية بعدما هاجم جنود إسرائيليون سفينتهم "مافي مرمرة", والتي كانت تقود أسطولاً من السفن لفك الحصار المستمر منذ سبع سنوات على غزة, كما توفي ناشط تركي عاشر في مايو / أيار جراء الجروح التي أصيب بها في الهجوم. وأسفرت هذه الواقعة عن تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل منذ أواخر عام 2008.

ويعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, الذي انتخب رئيساً جديداً للبلاد الأحد من بين أشد المنتقدين للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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