البث الحي
منوعات

,وفاة 39 شخصا في تحطم طائرة إيرانية

10/8/2014

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طائرة تابعة لشركة سباهان الإيرانية تحطمت صباح الأحد بعد إقلاعها من مطار مهر آباد في طريقها إلى مدينة طبس شمال شرق البلاد مما أدى الى مقتل 39 شخصا على الاقل.

وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن جميع الركاب والطاقم على متن الطائرة وعددهم 48 شخصا قتلوا لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت في وقت لاحق إن بعض الركاب أصيبوا ونقلوا للمستشفى وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ثمانية نجوا ونقلت عن طبيب قوله إن واحدا من المصابين استعاد وعيه.

وقالت الوكالة إن الرئيس حسن روحاني أمر بوقف كل رحلات الطائرة لحين إجراء تحقيق كامل

وحسب التلفزيون الرسمي فإن الطيار رصد مشكلة فنية بعد أربع دقائق من الإقلاع وحاول العودة للمطار لكن الطائرة تحطمت على الطريق وقال شاهد عيان ان الطائرة اصطدمت بجدار.

وشهد قطاع الطيران الإيراني حوادث متكررة ألقى ساسة إيرانيون باللوم فيها على العقوبات الدولية التي تعرقل عملية الإحلال في أسطول الطائرات القديم وأفادت أنباء بوقوع نحو 14 حادث تحطم لطائرات إيرانية في السنوات العشر السابقة.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)