,وفاة 39 شخصا في تحطم طائرة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طائرة تابعة لشركة سباهان الإيرانية تحطمت صباح الأحد بعد إقلاعها من مطار مهر آباد في طريقها إلى مدينة طبس شمال شرق البلاد مما أدى الى مقتل 39 شخصا على الاقل.

وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن جميع الركاب والطاقم على متن الطائرة وعددهم 48 شخصا قتلوا لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت في وقت لاحق إن بعض الركاب أصيبوا ونقلوا للمستشفى وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ثمانية نجوا ونقلت عن طبيب قوله إن واحدا من المصابين استعاد وعيه.

وقالت الوكالة إن الرئيس حسن روحاني أمر بوقف كل رحلات الطائرة لحين إجراء تحقيق كامل

وحسب التلفزيون الرسمي فإن الطيار رصد مشكلة فنية بعد أربع دقائق من الإقلاع وحاول العودة للمطار لكن الطائرة تحطمت على الطريق وقال شاهد عيان ان الطائرة اصطدمت بجدار.

وشهد قطاع الطيران الإيراني حوادث متكررة ألقى ساسة إيرانيون باللوم فيها على العقوبات الدولية التي تعرقل عملية الإحلال في أسطول الطائرات القديم وأفادت أنباء بوقوع نحو 14 حادث تحطم لطائرات إيرانية في السنوات العشر السابقة.