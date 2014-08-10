وزير الخارجية الفرنسي يعرض التدخل العسكري بالعراق

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده ستتدخل عسكريا في العراق، إذا فوض مجلس الأمن بذلك.

وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني "أنقل رسالة تضامن من شعب ورئيس فرنسا إلى العراق وشعب كردستان.. وسنستمر إلى جانب بريطانيا وأمريكا في تقديم المساعدات، ونحن ندعم معركة الإقليم والعراق ضد الإرهاب لأنها من أجل الحرية".

وأضاف "أما بشأن التدخل الفرنسي العسكري ضد الإرهاب، فإن ذلك يحتاج إلى تفويض أممي وسأحاول إقناع الدول الأوروبية بمد جسر جوي للمساعدات بين العراق وأوروبا".

من جهته، قال بارزاني "إن الحرب ضد الإرهاب هي معركتنا ولسنا بحاجة إلى أن يرسل أصدقاؤنا ليقاتلوا معنا"، مضيفا "لن نسمح للإرهابيين أن يخربوا العلاقات الأخوية بين الكرد والعرب.. ونشكر جميع الدول التي تدعمنا في هذه الحرب".