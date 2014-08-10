نتنياهو: سنقاطع مباحثات الهدنة حتى يتوقف إطلاق النار

بنيامين نتنياهو (Getty-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل ستنأى بنفسها عن محادثات الهدنة التي تتوسط فيها مصر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طالما استمر إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر من غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أذيعت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب "إسرائيل لن تتفاوض في ظل إطلاق النار".

وتابع "لم نعلن في أي مرحلة انتهاء "العملية العسكرية الإسرائيلية، ستتواصل العملية حتى تحقق أهدافها أي استعادة الهدوء لفترة طويلة، قلت في البداية وخلال مراحل العملية إنها ستستغرق وقتا وإن الجلد مطلوب".

وأكد أن العملية ستتواصل حتى تحقق أهدافها باستعادة الهدوء لفترة طويلة، وأشار إلى أنه قال في البداية وخلال مراحل العملية إنها ستستغرق وقتا وإن الجلَد مطلوب، وفق تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع موشيه يعالون "إذا ما كانت حماس تعتقد أنها سترهقنا فإنها خاطئة".

وكانت هدنة استمرت ثلاثة أيام انتهت صباح يوم الجمعة، واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة مما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين حتى الآن, بينما استهدفت المقاومة إسرائيل بعدة رشقات صاروخية.

ويرفع الفلسطينيون عددا من المطالب بينها رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر للموافقة على تهدئة دائمة، وهو ما ترفضه تل أبيب التي تطالب بنزع سلاح المقاومة في غزة لوقف عملياتها العسكرية ضد القطاع.