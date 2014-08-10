فابيوس: العراق بحاجة لحكومة تجمع كل الأطياف

لوران فابيوس (أرشيف)

حث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الساسة العراقيين الأحد على تشكيل حكومة تشمل كل الأطياف لمواجهة تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد "العراق بحاجة إلى حكومة وحدة واسعة، ويجب أن يشعر جميع العراقيين أنهم ممثلون في هذه الحكومة، كي يشاركوا في هذه المعركة ضد الإرهاب".

وكان التلفزيون الرسمي العراقي قال في وقت سابق إن لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا وصل إلى بغداد الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن سبل مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح شمال العراق.

كما قال مسؤولون أكراد إن فابيوس سيتوجه لاحقا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل لإجراء المزيد من المحادثات.

وتسيطر الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من شمال العراق منذ يونيو وتقتل أسراها من غير المسلمين السنة كما شردت الآلاف مما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه أولى ضرباتها الجوية في المنطقة منذ أن سحبت واشنطن قواتها من العراق في 2011.

وبعد أن دحروا القوات الكردية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أصبح مسلحو الدولة الإسلامية على بعد 30 دقيقة بالسيارة من أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي تفادى الصراع الطائفي في العراق على مدى عشرة أعوام.

ودفع احتمال الهجوم على أربيل العاملين الأجانب في شركات النفط إلى مغادرة المدينة فيما أقبل الأكراد على شراء الأسلحة والعتاد من سوق الأسلحة.

وخلال تقدمهم الأخير في شمال العراق هزم التنظيم القوات الكردية واستولى على خامس حقل للنفط وعدة بلدات وسيطر على أكبر سد في العراق الأمر الذي قد يمنحه القدرة على غمر مدن أو قطع إمدادات المياه والكهرباء.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال خلال مؤتمر صحفي السبت إنه لا يوجد حل سريع للأزمة داعيا القادة العراقيين إلى تشكيل حكومة لا تقصي أحدا للتخفيف من حدة التوتر الطائفي وتوحيد العراقيين ضد الدولة الإسلامية.

وحذت بريطانيا وفرنسا حذو الولايات المتحدة وتعهدتا أيضا السبت بتقديم إمدادات إنسانية للمحاصرين بسبب تقدم المتشددين.