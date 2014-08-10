البث الحي
منوعات

تواصل القصف الأمريكي والبيشمركة تسيطر على بلدتين

10/8/2014

تمكنت قوات البشمركة الكردية اليوم الأحد من استعادة بلدتين غرب أربيل من قوات تنظيم الدولة الإسلامية، مستفيدة من التدخل الجوي الأميركي الذي تواصل لليوم الثالث، ووصفته هيئة علماء المسلمين بأنه بداية لمتغيرات سيئة، فيما بدأت بريطانيا بدورها إلقاء مساعدات إنسانية بجبال سنجار.
وقال القيادي الكردي هوشيار زيباري إن الأكراد استعادوا بلدتي الكوير ومخمور، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد زمني للضربات الأميركية لمساعدة قوات البشمركة مثلما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة إقليم كردستان العراق هلكورت حكمت الخبر، قائلا إن البشمركة تمكنت بعد عدة أيام من الاشتباكات من استعادة القريتين، مضيفا أن "الدعم الجوي الأميركي ساعد على تسهيل مهمة البشمركة في طرد تنظيم الدولة من هذه المناطق".
وأشار حكمت إلى مقتل عدد كبير من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وأن قوات البشمركة تواصل تنفيذ عملياتها باتجاه ناحية القيارة إلى الجنوب من مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)