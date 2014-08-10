تواصل القصف الأمريكي والبيشمركة تسيطر على بلدتين

تمكنت قوات البشمركة الكردية اليوم الأحد من استعادة بلدتين غرب أربيل من قوات تنظيم الدولة الإسلامية، مستفيدة من التدخل الجوي الأميركي الذي تواصل لليوم الثالث، ووصفته هيئة علماء المسلمين بأنه بداية لمتغيرات سيئة، فيما بدأت بريطانيا بدورها إلقاء مساعدات إنسانية بجبال سنجار.

وقال القيادي الكردي هوشيار زيباري إن الأكراد استعادوا بلدتي الكوير ومخمور، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد زمني للضربات الأميركية لمساعدة قوات البشمركة مثلما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة إقليم كردستان العراق هلكورت حكمت الخبر، قائلا إن البشمركة تمكنت بعد عدة أيام من الاشتباكات من استعادة القريتين، مضيفا أن "الدعم الجوي الأميركي ساعد على تسهيل مهمة البشمركة في طرد تنظيم الدولة من هذه المناطق".

وأشار حكمت إلى مقتل عدد كبير من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وأن قوات البشمركة تواصل تنفيذ عملياتها باتجاه ناحية القيارة إلى الجنوب من مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).