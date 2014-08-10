الوفد الفلسطيني وإسرائيل يوافقان على هدنة جديدة

وافق الوفد الفلسطيني بالقاهرة والطرف الإسرائيلي على هدنة جديدة في غزة مدتها 72 ساعة تبدأ عند الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وذلك استجابة لمقترح مصري لإنقاذ المفاوضات بين الطرفين.

وقال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق إن الوفد الفلسطيني وافق على الهدنة التي عرضها المصريون لإنقاذ المفاوضات التي أوشكت على الانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي.

وقال إنهم لم يوافقوا على الهدنة إلا بعد أن اطمأنوا على موافقة الإسرائيليين عليها، وتأكيدهم العودة للمفاوضات بالقاهرة، وأوضح أن المصريين أكدوا لهم أنهم تسلموا الموقف الإسرائيلي الموافق على الهدنة والعودة إلى القاهرة للتفاوض.

وقال "نريد أن تكون هذه فرصة أخيرة لمفاوضات جدية"، وأضاف "نحن متمسكون بشروطنا، وأكد أنهم لن يقبلوا هدنة بعد هذه، "إذا لم يتم الاتفاق فلن تكون هناك تهدئة أخرى". وقال إن الفترة كافية إذا كانت هناك جدية"، مشيرا إلى أن إسرائيل ضيعت الوقت في المرة الماضية.