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الوفد الفلسطيني سيبقى بمصر لحضور اجتماع للجامعة العربية

10/8/2014
الدمار الشامل جراء العدوان الإسرئيلي على غزة (أرشيف)

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن الوفد الفلسطيني المفاوض بشأن هدنة في قطاع غزة سيبقى في القاهرة لحضور اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين وأن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سينضم إلى الوفد الفلسطيني الذي أجرى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل خلال الأيام الماضية برعاية مصر للوصول إلى هدئة دائمة في غزة.

وقال الوفد الفلسطيني إن من المرجح أن يتوقف يوم الأحد عن التفاوض إذا لم يوافق الوفد الإسرائيلي على العودة لمائدة المفاوضات.

ومن جهتها قالت إسرائيل إنها لن تواصل التفاوض إلا إذا توقفت الهجمات عليها من غزة. وكان الوفد الفسطيني رفض مد هدنة مؤقتة استمرت 72 ساعة وانتهت الجمعة قائلا إن شروطه لمد الهدنة لم تتحقق ومن بينها رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ومازالت مواقف الطرفين متفاوتة بشكل كبير، فقد رفضت إسرائيل إعادة مفاوضيها إلى مفاوضات السلام التي تتوسط فيها مصر في القاهرة إطلاق الصواريخ و"العنف" على الحدود بين إسرائيل وغزة مستمرا. كما هدد رئيس الوفد الفلسطيني يوم السبت بالانسحاب من المحادثات إذا لم تغير إسرائيل هذا الموقف.

من جهته قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن "فرص نجاح مفاوضات القاهرة ضئيلة جداً في ظل المماطلة الإسرائيلية والاحتلال يرتكب حماقة كبيرة في حال استمراره في هذا السلوك".

ومن المرجح أن تناقش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأزمة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يائيل شتاينز للقناة العاشرة الإسرائيلية السبت "نحن أمام مفترق طرق، وخلال يومين أو ثلاثة سنرى إن كنا سنتجه يسارا باتجاه التوصل لاتفاق أم يمينا باتجاه التصعيد".

وأدت غارة جوية شنتها إسرائيل قبل فجر الأحد إلى قتل رجل وأصابت سبعة ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1891 منذ بدء العدوان الإسرائيلي لوقف ما يقول إنه إطلاق الصواريخ من غزة في الثامن من يوليو.

ويقول المسؤولون في غزة إن معظم الفلسطينيين الذين استشهدوا هم من المدنيين. بينما قالت إسرائيل إن 64 من جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا في الحرب.

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