الإيبولا تجتاح غرب أفريقيا وأميركا تبحث عن لقاح

صور مكبرة للقاح تحت التجريب لفيروس الإيبولا (GEtty-أرشيف)

اجتاحت حالة من الذعر الشديد دول غرب أفريقيا والعالم الغربي أجمع بعد تفشي وباء الإيبولا والمعروف بـ"حمى إيبولا النازفة"، والذي تسبب في تفش سابق في وفاة 1600 شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 1976 و2012.

فمن جهتها أعلنت المؤسسات الأميركية الثلاث التي أنشأتها الولايات المتحدة لإنتاج اللقاحات والعلاجات بصورة سريعة لمواجهة أي تهديد كبير للصحة العامة أنها على أهبة الاستعداد لمساندة جهود الحكومة الأميركية لزيادة علاج الإيبولا.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية قد أنشات تلك المؤسسات الثلاث بالشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الحالات الصحية الطارئة كالأوبئة أو التهديدات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.

وتتمتع تلك المؤسسات الثلاث بخبرة كبيرة فبإمكانها تحويل خطوط الإنتاج بسرعة لتصنيع -على سبيل المثال- لقاح للجدري إذا ما عاود هذا المرض الظهور مرة أخرى، أو مصل الجمرة الخبيثة ومركبات أخرى تنقذ الحياة في مواجهة حالات التفشي الطبيعي للأمراض والإرهاب البيولوجي.

وبدأت وكالات الصحة العالمية دراسة ما إذا كانت ستقوم بتصنيع أدوية ولقاحات تجريبية تمت تجربتها على القردة لإتاحتها للمرضى في دول غرب أفريقيا التي تعاني من أسوأ تفشي للإيبولا في التاريخ.

وأكد المسؤولون الأميركيون مرارا على أهمية اتخاذ تدابير الصحة العامة مثل أخذ الأمصال لوقف انتشار الإيبولا.

فمنذ يناير أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف 1323 حالة إيبولا توفي منهم 932 حالة في أعلى نسبة لتفشي الوباء في دول غينيا وسيراليون وليبيريا ومؤخرا ظهر في نيجيريا، علاوة على حالات فردية في بعض الدول المجاورة.

ويرجع تاريخ أول ظهور لحالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى زائير التي تعرف بالكونغو حاليا وسرعان ما انتشر الوباء في نوفمبر 1976 حيث أصيب به في السودان 284 شخصا توفي منهم 117، وفي سبتمبر وأكتوبر من نفس العام أصيب 318 شخصا بالكونغو قضى منهم 280.

وبحلول عام 1990 تم عزل نوع جديد من فيروس الإيبولا سمي بإيبولا "ريستون" نسبة للمختبر الذي نجح بعزل القيروس في ولاية فرجينيا الأميركية مستخلصا من قرد أفريقي.

وخلال عام 1994 تم اكتشاف أول حالة في دولة "الغابون" فيما أصيب بالمرض في عام 1995 حوالي 315 شخصا مات منهم 244، كما ظهرت خلال العام ذاته حالات بين البشر والقرود في "كوت ديفوار"، إلا وخلال عام 2000 ظهر المرض في شمال أوغندا حتى عام 2014 ووالذي شهد انتشارا غير مسبوق في التاريخ لهذا الوباء المميت بدول غرب أفريقيا.

فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس يقتل ما بين 25 و90% من ضحاياه "اعتمادا على سلالة الفيروس" وتشمل أعراض المرض النزيف الداخلي والخارجي والإسهال والقيء. ولكن تبقى التدابير الوقائية والتعقيقم والنظافة هي الحل الوحيد حتى الآن للحد من انتشار المرض.

عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة سبب في انتشار الفيروس (أرشيف-Getty)

وتنتقل عدوى الإيبولا من الحيوان للإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان عن طريق الدم وإفرازات الجسم أو ملامسة جثة المصاب سواء كان إنسانا أو حيوانا.

وقد وثقت في أفريقيا حالات إصابة بالعدوى عن طريق التعامل مع قردة الشمبانزي والغوريلا وخفافيش الفاكهة وظباء الغابة التي يعثر عليها نافقة أو مريضة في الغابات الاستوائية المطيرة.

وانتشرت لاحقا حمى الإيبولا بين البشر من خلال سريان عدواها من إنسان إلى آخر بسبب المخالطة للمرضى دون اتخاذ احتياطيات السلامة والوقاية الصحية اللازمة. كما يمكن أن تؤدي مراسم الدفن التي يلامس فيها أهل الميت جثة المتوفى مباشرة إلى انتقال العدوى.

وكثيرا ما يصاب العاملون في مجال الرعاية الصحية بالعدوى لدى تقديم العلاج للمرضى المصابين بها، فتصيبهم العدوى من خلال ملامسة المرضى مباشرة دون توخي الاحتياطات الصحيحة لمكافحة المرض وتطبيق الإجراءات المناسبة لرعاية المرضى في محاجر معزولة.

وتتراوح فترة حضانة المرض (الممتدة من لحظة الإصابة بعدواه إلى بداية ظهور أعراضه) بين يومين اثنين إلى 21 يوما.

وتستدعي الحالات المرضية الشديدة توفير رعاية داعمة مكثفة للمرضى الذين يصابون بسبب تلك الحمى في كثير من الأحيان بالجفاف، فيلزم تزويدهم بالسوائل عن طريق الحقن الوريدي أو عن طريق الفم باستخدام المحاليل.

ولا يوجد حتى الآن أي علاج أو لقاح محدد لحمى الإيبولا النزفية. وقد أظهرت بعض العلاجات بالأدوية الجديدة نتائج واعدة في الدراسات المختبرية وهي تخضع للتقييم حاليا. ويجري حليا اختبار العديد من اللقاحات ولكن قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل إتاحة أي واحد منها.