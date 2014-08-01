6 قتلى نتيجة زلزال قرب العاصمة الجزائرية

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل ستة أشخاص على الأقل بعدما تسبب زلزال قوته 5.5 درجة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الجزائر الجمعة، في اهتزاز المباني ونزول العائلات المذعورة إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا من العاصمة، وأن مركز الزلزال كان على عمق بسيط نسبيا بلغ نحو عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون الجزائري، أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، لكن مسؤولا في الصحة قال إن أربعة أشخاص قتلوا أثناء محاولتهم القفز من النوافذ أو الفرار من مبان، وأن شخصين آخرين توفيا بالسكتة القلبية.