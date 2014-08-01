البث الحي
منوعات

225 مليون دولار دعما للقبة الحديدية الإسرائيلية

1/8/2014

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تخصيص 225 مليون دولار كتمويل عاجل لمنظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل.

وكانت نسخة سابقة من خطة التمويل قد رفضت أمس عندما أعاق الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون أوسع للإنفاق يهدف إلى توفير الأموال لمواجهة أزمة الهجرة الحالية على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ولكي يصبح قانونا يجب أن يقر مجلس النواب خطة التمويل ويوقعها الرئيس باراك أوباما.

وأسقطت منظومة القبة الحديدية التي شاركت الولايات المتحدة في تمويلها العديد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه إسرائيل خلال العدوان الأخير على القطاع.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)