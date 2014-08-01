225 مليون دولار دعما للقبة الحديدية الإسرائيلية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تخصيص 225 مليون دولار كتمويل عاجل لمنظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل.

وكانت نسخة سابقة من خطة التمويل قد رفضت أمس عندما أعاق الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون أوسع للإنفاق يهدف إلى توفير الأموال لمواجهة أزمة الهجرة الحالية على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ولكي يصبح قانونا يجب أن يقر مجلس النواب خطة التمويل ويوقعها الرئيس باراك أوباما.

وأسقطت منظومة القبة الحديدية التي شاركت الولايات المتحدة في تمويلها العديد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه إسرائيل خلال العدوان الأخير على القطاع.