20 قتيلاً في سلسلة انفجارات بإنبوب غاز في تايوان

أعلنت السلطات التايوانية الجمعة عن مقتل 20 شخصاً على الأقل, وإصابة 270 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات وقعت مساء الخميس في إنبوب للغاز بمدينة كاوسيونغ جنوب البلاد. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق, إن الجرحى توزعوا على عدد كبير من مستشفيات هذه المدينة الساحلية. وبحسب بيان الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق, فإن الانفجارات وقعت قرابة منتصف الليل في منطقة مساحتها تتراوح بين كليو مترين وثلاثة كيلومترات مربعة".

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة كاوسيونغ شيانجين إنها تلقت في وقت متأخر من مساء الخميس اتصالات من سكان المقاطعة عن اشتباههم بوجود تسرب للغاز من الإنبوب، ما أدى إلى الانفجارات التي كانت قوية لدرجة ألحقت أضراراً بالطريق السريع المجاور, كما أدت إلى انقلاب العديد من السيارات, وتناثر الجثث في المكان. وقال شهود عيان إن دوي الانفجارات كان أشبه "بزلزال". فيما أمرت السلطات السكان بعدم التوجه إلى مكان الكارثة, وفتحت أبواب العديد من المدارس لإيواء الناجين.