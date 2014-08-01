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مقتل 10 جنود أوكرانيين في هجوم للانفصاليين

1/8/2014

قالت القوات الحكومية الأوكرانية الجمعة, إن الانفصاليين الموالين لروسيا  قتلوا 10 جنود مظليين على الاقل في كمين مساء الخميس, شرق أوكرانيا حيث أسقطت طائرة ركاب ماليزية الأسبوع الماضي.

وقال الانفصاليون إنهم "حققوا مكاسب جيدة", وأجبروا القوات الحكومية على التراجع إلى المناطق المحيطة ببلدة شاختارسك حيث تعرضت وحدة من المظليين كانت تنتقل من قاعدة عسكرية إلى أخرى لنيران قذائف المورتر والمدفعية.  وفي أعمال عنف أخرى قالت سلطات مدينة لوجانسك, إن خمسة مدنيين قتلوا, وجرح تسعة آخرون في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة .

وكثفت القوات الحكومية الأوكرانية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية منذ سقوط الطائرة الماليزية, وأجبرت الانفصاليين على الخروج من عدد من البلدات, وجعلتهم يتراجعون

ويتحصنون في لوجانسك ودونيتسك.

وأعلن قائد المتمردين إيجور جيركين, حالة الحصار في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون داخل وحول دونيتسك, وقال إن هذا الأمر يسمح لمقاتليه بمصادرة السيارات ومواد البناء والطعام والمعدات

الطبية والهواتف.

يذكر أن البرلمان الأوكراني صادق الخميس على إرسال ما يصل إلى 950 عنصراً من القوات المسلحة الهولندية والأسترالية, بهدف ضمان أمن الموقع. فيما تبدأ بعثة من الشرطة الهولندية والأسترالية الجمعة انتشارها في موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا, وذلك بعد أسبوعين على وقوع الكارثة.

كما وصل محققون روس سينضمون للفريق الدولي الخاضع لإشراف هولندا، إلى كييف قبل محاولة التوجه إلى الموقع لتفقد حطام الطائرة.

 

 

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