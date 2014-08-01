كردستان تسعى للحصول على أسلحة لمواجهة داعش

قال مسؤولون أمريكيون وأكراد إن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي يلح على الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على أسلحة متقدمة يقول إن القوات الكردية تحتاج اليها لدحر المقاتلين في تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يهددون الإقليم.

ويقول الأكراد إن المساندة الأمريكية حيوية لمساعدة قوات البشمركة في صد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يستلهم نهج القاعدة واستولى على مساحات شاسعة من الاراضي العراقية في هجوم خاطف خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال مسؤول كردي إن هذا الطلب نوقش أثناء زيارة وفد كردي إلى واشنطن أوائل يوليو تموز وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدرس سبل تعزيز دفاعات الإقليم.

وتشمل الإمدادات العسكرية المطلوبة دبابات ومعدات قنص ومركبات أفراد مدرعة ومدافع وذخائر ودروعا وخوذات وشاحنات وقود وعربات إسعاف.

ويقول مسؤولون أمريكيون انهم يدرسون سبل مساعدة الاكراد على الدفاع عن أنفسهم ولكن تقديم أسلحة لحكومة اقليم كردستان بنفس الطريقة التي تسلح بها واشنطن الحكومة المركزية في بغداد أمر غير مرجح على ما يبدو.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اشترط عدم نشر اسمه "تقديم مساندة أمنية عبر برنامجي المبيعات العسكرية الخارجية والتمويل العسكري الخارجي يجب أن يكون بالتنسيق مع سلطات الحكومة المركزية في العراق".

وأضاف المسؤول "قدمنا بعض الدعم المباشر في الماضي للقوات الكردية بالتنسيق مع الحكومة المركزية".

وأضاف "بالنظر إلى الخطر الذي يواجهه العراق من تنظيم الدولة الإسلامية ستواصل الولايات المتحدة العمل مع بغداد واربيل عاصمة اقليم كردستان لتعزيز التعاون على المستوى الأمني وفي قضايا اخرى".

وحصلت البشمركة على مدار سنوات على أسلحة روسية الصنع ومنها دبابات وعدد قليل من طائرات الهليكوبتر التي تستخدم في مهام الإنقاذ وحصلوا أيضاً على بعض الأسلحة الشهر الماضي عندما سيطروا على منشات تخلى عنها جنود عراقيون في كركوك.