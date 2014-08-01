البث الحي
منوعات

شهداء وجرحى بعد خرق للهدنة بين إسرائيل والمقاومة

1/8/2014
 

استشهد ما لايقل عن 40 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على منطقة رفح، وسط مؤئرات على تداعي إطلاق النار الذي بدأ في الثامنة صباحا اليوم الجمعة .

واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعات فلسطينية أخرى بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لكنها لم تقدم تفاصيل بينما قالت القناة الإسرائيلية العاشرة: أن مسلحين فتحوا النار على جنود إسرائيليين في منطقةرفح.

 ومن جانبه أفاد مراسل الجزيرة بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استمر حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ بالثامنة من صباح اليوم، وأشار إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن قذائف مدفعية بالأطراف الشرقية لمدينة غزة، وأشار إلى أن هناك ثلاث خروقات إسرائيلية على الأقل للهدنة حتى الآن.

 وقالت الداخلية الفلسطينية في بيان إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق حدودية جنوبي قطاع غزة بعد سريان الهدنة بالثامنة من صباح اليوم بتوقيت القدس المحتلة.

 وكان وقف إطلاق النار المقررة مدته 72 ساعة قد بدأ صباح اليوم الجمعة في محاولة لإنهاء ثلاثة أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، مما أسفر عن 1460  شهيدا وثمانية آلاف جريح.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك عن موافقة إسرائيل و المقاومة الفلسطينية على هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أيام، وقال البيان إن وفدين إسرائيلياً وفلسطينياً سيسافران على الفور إلى القاهرة من أجل المفاوضات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى هدنة دائمة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد الفلسطيني سيتألف من حماس وحركة فتح وجماعة الجهاد الإسلامي وعدد من الفصائل الأخرى.

 

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)