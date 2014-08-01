شهداء وجرحى بعد خرق للهدنة بين إسرائيل والمقاومة

استشهد ما لايقل عن 40 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على منطقة رفح، وسط مؤئرات على تداعي إطلاق النار الذي بدأ في الثامنة صباحا اليوم الجمعة .

واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعات فلسطينية أخرى بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لكنها لم تقدم تفاصيل بينما قالت القناة الإسرائيلية العاشرة: أن مسلحين فتحوا النار على جنود إسرائيليين في منطقةرفح.

ومن جانبه أفاد مراسل الجزيرة بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استمر حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ بالثامنة من صباح اليوم، وأشار إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن قذائف مدفعية بالأطراف الشرقية لمدينة غزة، وأشار إلى أن هناك ثلاث خروقات إسرائيلية على الأقل للهدنة حتى الآن.

وقالت الداخلية الفلسطينية في بيان إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق حدودية جنوبي قطاع غزة بعد سريان الهدنة بالثامنة من صباح اليوم بتوقيت القدس المحتلة.

وكان وقف إطلاق النار المقررة مدته 72 ساعة قد بدأ صباح اليوم الجمعة في محاولة لإنهاء ثلاثة أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، مما أسفر عن 1460 شهيدا وثمانية آلاف جريح.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك عن موافقة إسرائيل و المقاومة الفلسطينية على هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أيام، وقال البيان إن وفدين إسرائيلياً وفلسطينياً سيسافران على الفور إلى القاهرة من أجل المفاوضات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى هدنة دائمة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد الفلسطيني سيتألف من حماس وحركة فتح وجماعة الجهاد الإسلامي وعدد من الفصائل الأخرى.