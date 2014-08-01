شهداء بمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

قالت مصادر طبية في مدينة طولكرم إن الشاب تامر سمور /22 عاما/ أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات جرت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية غرب المدينة شمال الضفة الغربية.

وفي الوقت ذاته أكدت مصادر طبية في رام الله مقتل الشاب عدي جبر /23عاما/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها قرية صفا غرب رام الله بعد إصابته بالرصاص الحي في القلب.

وقال شهود عيان من القرية إن عشرات الشبان توجهوا إلى الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل غرب القرية حيث ألقوا الحجارة فيما رد أفراد الأمن الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاههم.

يأتي هذا ضمن مسيرات شهدنها عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تلبية لدعوات من القوى الوطنية والإسلامية للتضامن مع قطاع غزة.