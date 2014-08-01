حركة الشباب تتبنى مقتل نائب صومالي

قالت الشرطة الصومالية وشهود إن مسلحين قتلوا بالرصاص نائبا برلمانيا صوماليا في العاصمة مقديشو الجمعة، عندما أوقفوا سيارته وأمطروه بالرصاص، في خامس هجوم يسفر عن مقتل نواب صوماليين خلال أقل من أربعة أشهر.

واعترفت حركة الشباب الصومالية بأنها قتلت النائب "ادن مادير" لأنها اعتقدت أنه جلب "مسيحيين أعداء" إلى الصومال، في عبارة تشير غالبا إلى قوات الاتحاد الأفريقي التي تحارب حركة الشباب المجاهدين، وتمثل العمود الفقري للأمن في الصومال.

وأضاف المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، أن الحركة ستقتل النواب "واحدا تلو الآخر"، إذا استمروا في دعم حكومة الرئيس حسن شيخ محمود.

وقال شاهد يدعى عبد الله عثمان، "عندما بدأ مادير في تشغيل محرك سيارته سد المسلحون الطريق بسيارة أخرى وفتحوا النار عليه".

وقال النائب "ظاهر أمين جيسو" إن أعمال القتل لن تثني نواب البرلمان الصومالي. وأضاف، "نحن سنستمر في عملنا".