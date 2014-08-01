البث الحي
منوعات

تنظيم الدولة يفرض شروطا على الناشطين الإعلاميين

1/8/2014

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان, أن تنظيم "الدولة الإسلامية" اجتمع مع الناشطين الإعلاميين في مدينة دير الزور ليل الخميس، ووضع لهم عدة شروط للعمل أهمها, الاعتراف بـ "دولة الخلافة" أو "الدولة الإسلامية", وعدم إطلاق مسميات كـ "تنظيم الدولة" أو "داعش", والامتناع عن التعامل مع القنوات المتلفزة بشكل نهائي, وعدم نشر أي أخبار أو صور قبل أخذ موافقة مسؤولي التنظيم.

 وقد أبدى النشطاء الإعلاميون في مدينة دير الزور استياءهم من هذه الشروط، والتي ستؤدي إلى توقف النشاط الإعلامي في المدينة، وفرض نقل الأحداث من وجهة نظر تنظيم "الدولة الإسلامية" فقط.

كما أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات مساء الخميس بين مسلحي العشائر وتنظيم "الدولة الإسلامية" في قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص من بينهم مدنيين، إضافة لمقتل وجرح عدد من مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية"، كما قام عناصر التنظيم بحرق منازل عدة في القرية، واعتقال العشرات من أبناء عشيرة الشعيطات.

وتناقل ناشطون أيضا نبأ إغلاق تكية النقشبندي, وتكية الشيخ عبد الله من قبل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية", وعن نيتهم بتفجيرها.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)