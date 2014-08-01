تنظيم الدولة يفرض شروطا على الناشطين الإعلاميين

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان, أن تنظيم "الدولة الإسلامية" اجتمع مع الناشطين الإعلاميين في مدينة دير الزور ليل الخميس، ووضع لهم عدة شروط للعمل أهمها, الاعتراف بـ "دولة الخلافة" أو "الدولة الإسلامية", وعدم إطلاق مسميات كـ "تنظيم الدولة" أو "داعش", والامتناع عن التعامل مع القنوات المتلفزة بشكل نهائي, وعدم نشر أي أخبار أو صور قبل أخذ موافقة مسؤولي التنظيم.

وقد أبدى النشطاء الإعلاميون في مدينة دير الزور استياءهم من هذه الشروط، والتي ستؤدي إلى توقف النشاط الإعلامي في المدينة، وفرض نقل الأحداث من وجهة نظر تنظيم "الدولة الإسلامية" فقط.

كما أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات مساء الخميس بين مسلحي العشائر وتنظيم "الدولة الإسلامية" في قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص من بينهم مدنيين، إضافة لمقتل وجرح عدد من مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية"، كما قام عناصر التنظيم بحرق منازل عدة في القرية، واعتقال العشرات من أبناء عشيرة الشعيطات.

وتناقل ناشطون أيضا نبأ إغلاق تكية النقشبندي, وتكية الشيخ عبد الله من قبل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية", وعن نيتهم بتفجيرها.