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بوليفيا تمنع الإسرائيليين من السفر إليها دون فيزا

1/8/2014

أعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس أن بوليفيا ألغت الإعفاء الذي يتمتع به المواطنون الإسرائيليون من تأشيرة الدخول في ضوء الهجمات العسكرية الإسرائيلية الاخيرة التي أسفرت عن مقتل 1509 فلسطينيين على الأقل معظمهم من المدنيين وإصابة الآلاف بجروح.

وانتقد موراليس من مدينة كوتشاباما البوليفية الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين قائلا إن جريمة إبادة جماعية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني, كما أشار لنشر إسرائيل قوات برية قائلا "من المؤسف كما تعلمون أنه في اليوم الثالث عشر من هذا الشهر وقع غزو وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ووصف الزعيم الأمريكي الجنوبي إسرائيل بأنها دولة إرهابية قائلا إنها لم تحترم الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان معلقا "من المؤسف أن الحكومة الاسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تحترم حقوق الإنسان هناك عائلات تعاني من عدم وجود كهرباء فضلا عن وفاة الأطفال والاجداد والمدنيين وأيضا من عدم وجود ماء ولا طعام".

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