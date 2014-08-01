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أمريكا تدافع عن إمداد إسرائيل بالذخيرة

1/8/2014

كرر البيت الأبيض موقفه بأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، واصفا إعادة إمدادها بالذخيرة "بالروتينية"، في ظل دعوات الولايات المتحدة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة فيما يشتد القتال هذا الإسبوع.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست تلميحات بأن إعادة إمداد الإسرائيليين بالذخيرة قد يطيل أمد الصراع قائلاً إن العملية "جزء من تسليم روتيني لمبيعات عسكرية خارجية"، وأضاف أرنست "كانت الأشياء المطلوبة متوفرة وقدمت كما حدث في مناسبات أخرى عديدة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سمحت لإسرائيل بالاستفادة من المخزون الأمريكي داخل إسرائيل لسد نقص نوعين من الذخيرة.

ووصفت الذخائر أمس الخميس بأنها قذائف دبابات 120 مليمترا وطلقات كاشفة 40 مليمترا تطلق من قاذفات القنابل وقدم مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية وصفا مختلفا للذخيرة يوم الاربعاء قائلا: أنها قنابل يدوية وقذائف مورتر.

وقالت وزارة الدفاع أنه من غير الواضح ما إذا كانت الذخائر تستخدم في التدريب أم في العمليات.

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