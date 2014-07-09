28 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية على أراض زراعية في مخيم النصيرات بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر صباح الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت لاهيا شمال القطاع، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 28 وأكثر من 200 جريح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية " الجرف الصامد" على قطاع غزة.

وفي الشأن نفسه أفاد مراسل الجزيرة في غزة أن حافظ حمد قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وخمسة من أفراد عائلته استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزلهم.

وقد أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر الأربعاء على مقر كلية الشرطة وموقع تدريب في مجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة، وألحقت الغارات الجوية أضرارا مادية كبيرة في الأماكن المستهدفة والمنازل المحيطة بها، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت عدد من منازل كوادر وقيادات في المقاومة الفلسطينية بمختلف محافظات القطاع، فيما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية مناطق مفتوحة قرب الساحل الشمالي للقطاع.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت خمسة مسلحين يشتبه أنهم تسللوا من البحر إلى قاعدة زيكيم العسكرية جنوب تل أبيب وأدعى أن أحد جنوده أصيب بجراح.

جاء ذلك في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في تل أبيب حيث ذكرت مصادر عسكرية أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا استهدف المدينة. وسارعت السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى الإعلان عن سلسلة إجراءات احتياطية شملت تغيير خطوط الملاحة الجوية من وإلى مطار بن غوريون الدولي ، ووقف الملاحة كليا في مطار سديه دوف المحلي وتجهيز الملاجئ في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل. ويرجح الجيش الإسرائيلي أن نحو مائة صاروخ أطلق من غزة على إسرائيل ، ووصل أقصى مدى لها منطقة تل أبيب التي تبعد نحو 60 كيلو مترا عن غزة .

ودانت الحكومة الأردنية العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما طالب الناطق الرسمي باسم الحكومة إسرائيل بالوقف الفوري لما وصفه بالاعتداء الوحشي الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على القطاع والمنطقة بأسرها.

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيتوجه إلى كل المنظمات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني داعيا إياه إلى الوحدة والتماسك. وأشار إلى أن غزة تتعرض لعدوان غاشم مبيّت من إسرائيل التي تريد جر المنطقة إلى العنف على حد وصفه.

بدوره وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عباس بالعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

كما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتصرف بطريقة عقلانية وليست انتقامية والاستعداد لتحمل مخاطر السلام.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أيد ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات تتعرض لها من قبل منظمات إرهابية في غزة على حد قوله. في حين دعت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة الطرفين إلى ضبط النفس.