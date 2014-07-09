هيغ: سوريا استخدمت كيماويات بريطانية لإنتاج السارين

وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ (أرشيف)

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني إن سوريا استخدمت على الأرجح كيماويات صدرتها شركات بريطانية إليها بشكل قانوني في الثمانينيات لإنتاج غاز السارين. وبرر هيج سبب إرسال بيانه للبرلمان بأنه يهدف لإجلاء الحقيقة.

وفحصت بريطانيا سجلات كيماويات لها استخدامات مزدوجة صدرتها إلى سوريا بشكل قانوني وتعتقد الآن أن بعضها استخدم في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وقال هيج "من واقع البيانات المتاحة لدينا نستخلص أن ثمة احتمال لاستخدام سوريا الكيماويات التي صدرتها الشركات البريطانية في برنامجها لإنتاج غاز الأعصاب السارين في وقت لاحق".

وفي مواجهة تهديد أميركي بشن غارات جوية تعهدت سوريا بإزالة مخزونها من المواد الكيماوية البالغ 1300 طن بعد مقتل مئات في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق.

وذكر البيان تفاصيل ثلاث شحنات جرى تصديرها بين عامي 1983 و1986 مكونة من مئات الأطنان من مواد كيماوية تقول بريطانيا إنها يمكن استخدامها في إنتاج غاز الأعصاب.

وتابع البيان أن مراوح تهوية صدرتها شركة بريطانية لسوريا في عام 2003 استخدمت في منشأة أسلحة كيماوية.

وقال هيج إن الكيماويات لم تكن خاضعة لقيود دولية أو بريطانية علي التصدير في ذلك الحين إذ جرى تشديد اللوائح بعد التصدير بفترة قصيرة.

وقالت بريطانيا الأربعاء إنها ستدمر 50 طنا إضافيا من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية ليصل إجمالي الكمية التي وافقت على التخلص منها إلى مائتي طن.