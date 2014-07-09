هادي البحرة رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض

أعلن الائتلاف السوري المعارض انتخاب عضو الائتلاف هادي البحرة رئيسا جديدا له خلال اجتماع عقد قرب إسطنبول. كما انتخب عبد الحكيم بشار نائبا له, فيما تقرر أن تجرى جولة ثانية الأربعاء لانتخاب الأمين العام للائتلاف, ونائبين للرئيس لأن أحدا من المرشحين لهذه المناصب لم يحصل على عدد الأصوات القانوني, وهو 50% من عدد أعضاء الهيئة العامة.

وكتب الائتلاف على صفحته على موقع فيسبوك "هادي البحرة يفوز برئاسة الائتلاف ب62 صوتا" في أعقاب التصويت الذي جرى في ساعة مبكرة الأربعاء في بلدة شيله القريبة من إسطنبول، وأشار إلى أن أقرب منافسيه موفق نيربية حصل على 41 صوتا.

وستكون مهمة البحرة مواصلة الجهود الرامية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وسط استعادة النظام السيطرة على عدد من المناطق، وتقدم مسلحي "الدولة الإسلامية".

ويخلف البحرة أحمد الجربا الذي ترأس الائتلاف منذ تموز/ يوليو 2013 لكن جهوده فشلت في توحيد المعارضة والحصول على دعم عسكري كبير من الغرب.

والبحرة مولود في دمشق في 1959 وأمضى غالبية حياته المهنية في المملكة العربية السعودية حيث تسلم مناصب عدة في إدارة مستشفيات ومؤسسات تجارية.

وترأس البحرة وفد المعارضة في محادثات جنيف2 التي باءت بالفشل بين المعارضة والنظام في سويسرا في وقت سابق هذا العام.

وتعاني المعارضة من نزاعات داخلية غير أن أعضاءها يحاولون الآن التوصل إلى اتفاق وإنهاء الانقسامات.