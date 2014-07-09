مقتل مجند وإصابة أربعة بشمال سيناء

منزل مدمر بسيناء خلال عمليات الدهم (Getty)

قالت مصادر أمنية مصرية الأربعاء إن مجندا قتل وأصيب أربعة آخرون عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بمدينة رفح في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية التي ينشط بها متشددون.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز للأنباء أن الانفجار وقع أثناء قيام قوات الأمن "بعمليات تمشيط ودهملمعاقل التكفيريين بالمنطقة".

وتابعت المصادر أن "مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن بمنطقة المطلة برفح وقد انفجرت العبوة وأسفر ذلك عن مصرع المجند عمر عوض متأثرا بجراحه كما أصيب أربعة مجندين باصابات مختلفة"، وقد نقل المصابون إلى المستشفي.

ويعتبر هذا أحدث هجوم يستهدف قوات الأمن في سيناء بعدما كثف متشددون ينشطون بالمنطقة هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.