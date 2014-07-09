مرشحا الرئاسة في إندونيسيا يستبقان النتائج بإعلان فوزهما

أعلن كلا المرشحين للانتخابات الرئاسية في إندونيسيا فوزهما بعد انتهاء عملية التصويت، مع العلم أن عد أصوات الناخبين قد يستغرق أياما قبل إعلان النتيجة الرسمية. وكان 190 مليون ناخب توجهوا إلى المراكز الانتخابية لاختيار سابع رئيس لبلادهم منذ استقلالها. ويتنافس في هذه الانتخابات مرشحان اثنان هما قائد القوات الخاصة والاستراتيجية الأسبق برابوو سوبيانتو وحاكم جاكرتا الحالي جوكو ويدودو.

فقد أعلن حزب حاكم جاكرتا فوزه بعد صدور التقديرات الأولية لمعاهد استطلاع للرأي تشير إلى تقدمه على خصمه. وقالت ميغاواتي سوكارنوبوتري رئيسة الحزب الديموقراطي الإندونيسي للنضال في مؤتمر صحفي قبل فترة من انتهاء التصويت "إنه يمكن إعلان جوكو ويدودو رئيسا من 2014 إلى 2019".

وتفيد تقديرات أولية أن جوكو ويدودو الملقب ب (جوكوي) جاء في الطليعة ب53 % من الأصوات مقابل 47% للجنرال السابق برابويو سوبيانتو.

إلا أن برابويو سوبيانتو أعلن أنه فاز مؤكدا "حصوله على دعم وتفويض الناخبين في إندونيسيا" ، وجاء إعلان الجنرال السابق بعد رفض مدير حملته الانتخابية الاعتراف بهزيمته. وقال محفوظ ام دي "إن العملية ما زالت جارية"، وأضاف "استنادا إلى استطلاعات معاهدنا، الانتصار في صفنا".

وكانت قد فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها باكرا صباح الأربعاء في الأرخبيل الشاسع الذي يضم 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، وقد دعي قرابة 190 مليون ناخب للاختيار ما بين مرشحين مختلفين تماما من حيث الشخصية والرؤية لمستقبل ثالث ديموقراطية في العالم وأول قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.

يعتبر جوكو ويدودو المعروف بلقب "جوكوي" بنظر انصاره المرشح الذي سيواصل الاصلاحات الديموقراطية لمرحلة ما بعد سوهارتو (1967- 1998). وبائع الأثاث السابق هو أول مرشح للرئاسة غير مرتبط بالنظام السابق. وعرف جوكوي (53 عاما) المنحدر من وسط متواضع، صعودا ملفتا في عالم السياسة بعد أن ترأس بلدية مدينة سولو خلال سبع سنوات، ما دفعه إلى منصب حاكم العاصمة جاكرتا عام 2012.

أما خصمه برابويو سوبيانتو فهو صهر سوهارتو، وترشح بصفته الزعيم ذو القبضة الحديدية الذي تحتاج إليه إندونيسيا، فاجتذب قسما من الناخبين الذين يرون فيه شخصية قوية. وأعلن مؤخرا أن الديموقراطية كما تطبق في الغرب "لا تتكيف مع إندونيسيا".

وسيخلف الفائز في الانتخابات الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثلاثة من خمس سنوات على التوالي.