سكولاري : هذا أسوأ يوم في حياتي

أكد لويس فيليبي سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي أن مشاهدة خسارة فريقه ب 7 أهداف مقابل هدف أمام ألمانيا في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما الثلاثاء "هو أسوأ يوم في حياته" بعدما نالت بلاده أقسى هزيمة لها عبر تاريخها في النهائيات.

وقال سكولاري في مؤتمر صحفي "إذا فكرت في حياتي كلاعب كرة قدم أو كمدرب أو كمدرس فأعتقد أن هذا هو أسوأ يوم في حياتي"، وأضاف "سيظل الجميع يتذكرون اسمي بعد خسارتنا وهي أقسى هزيمة في تاريخ البرازيل لكن هذه مغامرة كنت أعلم بها عندما قبلت هذا المنصب".

وكانت هذه المرة الثانية فقط التي تخسر فيها البرازيل بفارق ستة أهداف بعدما جاءت المرة الأولى عام 1920 لكنها تعتبر أقسى هزيمة للفريق في كأس العالم على الإطلاق، وقال سكولاري "أطلب من الشعب البرازيلي العفو بعد هذا الخطأ أنا آسف لأننا لم نتمكن من الوصول إلى النهائي"، وأضاف " رسالتي إلى الشعب البرازيلي والجماهير هي أننا حاولنا أن نبذل أقصى ما عندنا وخسرنا أمام فريق كبير كان يملك المهارة لحسم المباراة بفضل أربعة أهداف في ست أو سبع دقائق فقط".

وأكد سكولاري أنه يتحمل مسؤولية ما حدث لكن المجموعة بأكملها تتقاسم ألم الهزيمة القاسية وقال "أعتقد أن الجميع فقدوا الوعي بعد الهدف الأول كان هناك عدم سيطرة شعرنا بالذعر قليلا وكل شيء سار بشكل جيد مع الفريق المنافس وبشكل سيء معنا بعد ذلك". وأضاف "قدم الفريق المنافس أفضل مباراة له في كأس العالم ونحن قدمنا أسوأ مباراة لنا هذا هو الفارق".

من جانبه أكد جوليو سيزار حارس المنتخب البرازيلي أن هزيمة بلاده ب 7 أهداف أمام ألمانيا لم تكن متوقعة ولا يمكن تفسيرها ، وقال سيزار الذي اهتزت شباكه أربع مرات في ست دقائق خلال الشوط الأول "بعد الهدف الأول لألمانيا فقدنا الوعي ولم يتوقع أي شخص ما حدث". وقال سيزار للصحفيين "في الحقيقة من الصعب تفسير ما حدث لا يمكن للمرء تفسير ما لا يمكن تفسيره".

وقال المدافع ديفيد لويز "كنت أريد إسعاد الناس فقط لسوء الحظ لم نتمكن من هذا أنا آسف أتقدم بالاعتذار لكل الشعب البرازيلي كنت أريد فقط رسم الابتسامة على وجوههم". وأضاف "الفريق المنافس كان الأفضل والأكثر استعدادا ولعب أفضل منا وسمحنا بدخول أربعة أهداف لمرمانا خلال ست دقائق هذا يوم حزين للغاية وسنتعلم منه".

من جهته أشار يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني إلى أنه يتفهم صدمة وآلام البرازيل عقب الهزيمة التاريخية أمام منتخب بلاده بعدما استعاد ذكريات هزيمة بلاده في نفس المرحلة أيضا على أرضها عام 2006 أمام إيطاليا، وقال لوف للتلفزيون الألماني "شعرنا بصدمة أيضا وعانينا من نفس الأمر في 2006" وأضاف "عانى الفريق المنافس من صدمة ولم يتوقع أن يتأخر في النتيجة، بعد ذلك كانت مباراة سهلة بالنسبة لنا".

وكان لوف هو مساعد يورغن كلينسمان مدرب المنتخب الألماني في كأس العالم 2006 عندما خسر الفريق بهدفين مقابل صفر بعد وقت إضافي أمام إيطاليا وأكد أن الضغوط الضخمة على الدولة المضيفة تتحول إلى عبء ثقيل بعد ذلك، وقال لوف "كانت آمالنا ضخمة في 2006 وكان المرء يستطيع أن يشعر بالضغوط على الدولة المضيفة في مباراة مثل هذه"، وأضاف "200 مليون شخص هنا يريدون منك الوصول إلى النهائي هذا قد يتسبب في انهيار اللاعبين ، أشعر بالأسف تجاه لويس فيليبي سكولاري مدرب البرازيل، وأعتقد أنني أعلم كيف يشعر الآن".

من جهته صرح مدرب المنتخب الأرجنتيني الذي سيخوض فريقه مباراة نصف النهائي الثانية مساء الأربعاء ضد هولندا اليخاندرو سابيا "توقعوا الأمور غير المتوقعة في كرة القدم"، وأضاف "هذا نادرا ما يحدث لذلك هذه ليست نتيجة طبيعية دون شك إنها كرة القدم سأشرح هذا بالقول إنها أكثر الرياضات بعيدة عن المنطق لكن على الجانب الآخر هذا ما يجعلها جميلة".

وستتقابل البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم في برازيليا مع الأرجنتين أو هولندا.