روسيا تطلق أول صاروخ فضائي منذ الحقبة السوفياتية

الصاروخ أنغارا 1.2 لحظة انطلاقة (روسيا اليوم)

أطلقت روسيا أول صاروخ فضائي من تصميمها منذ الحقبة السوفيتية من محطة بليسيتسك العسكرية في شمال البلاد الأربعاء بهدف التحرر من اعتمادها على موردين أجانب بالاضافة لقاعدة الإطلاق في بايكونور بكزاخستان.

وأطلق الصاروخ في هدوء تام في تناقض واضح مع تجربة الإطلاق السابقة التي أحرجت القيادة الروسية لإلغائها أثناء بثها مباشرة وبينما كان الرئيس فلاديمير بوتين يتابعها من الكرملين.

وكتب ديميتري روجوزين نائب رئيس الوزراء على حسابه على تويتر بعد الانطلاق الناجح للصاروخ الذي استغرق العمل عليه أكثر من عقدين "لقد حققنا إنجازا رائعا اليوم بإطلاق أنغارا 1.2".

والجيل الجديد من الصواريخ مصمم لنقل مجموعة متنوعة من الحمولات المدنية والعسكرية هو جزء أساسي من مساعي بوتين لإحياء صناعة الفضاء الروسية التي كانت يوما صناعة رائدة ثم تعثرت بسبب خفض الميزانية على مدى أعوام بالإضافة إلى هجرة العقول والمصممين خلال حقبة التسعينيات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الصاروخ "أنغارا 1.2 بي بي" انطلق الساعة الرابعة ظهرا بالتوقيت المحلي "12.00 بتوقيت غرينتش" في رحلة شبه مدارية استغرقت 21 دقيقة.

وقال ألكسندر جولوفكو قائد قوات الدفاع الجوية والفضائية للتلفزيون الروسي الرسمي "هذا صاروخ جديد تماما وقد أثبت قدرته".

وبدأ العمل على الصاروخ أنغارا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عندما فقدت موسكو الشركة المصنعة لصواريخ زينيت ودنيبر في أوكرانيا وقاعدة بايكونور لإطلاق الصواريخ في كزاخستان.

وكان وزير الدفاع الروسي قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن صاروخ "أنغارا" الخفيف للجيل الجديد أطلق بنجاح اليوم من مطار "بليسيتسك" الفضائي في شمال غرب روسيا.

وكانت أول أول محاولة لإطلاق الصاروخ في 27 يونيو قد فشلت بعد اكتشاف عطل في أحد الصمامات بخزان الأكسجين السائل، ما أجبر الخبراء في بليسيتسك على تأجيل الإطلاق.

وقال كبير مصممي صاروخ "أنغارا" فلاديمير نيستيروف إن نسخة أخرى "ثقيلة" للصاروخ يخطط لإطلاقها في ديسمبر المقبل.

يذكر أن مشروع "أنغارا" يضم أربعة نماذج للصاروخ ومن بينها نموذج خفيف تبلغ حمولته 1,7 – 3.7 طن ونموذج ثقيل بحمولة 28.5 طنا. وبوسع الأخير إيصال مركبات فضائية إلى القمر والمريخ، وقد تم إنفاق 160 مليار روبل ما يعادل 32 مليار دولار لإنجاز المشروع.