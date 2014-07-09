دي ميستورا خلفا للإبراهيمي وسيطا في سوريا

صورة أرشيفية لإستفان دي ميستورا (رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية الأربعاء إن الدبلوماسي المخضرم ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق في أفغانستان إستفان دي ميستورا سيخلف الأخضر الإبراهيمي وسيطا للأمم المتحدة في سوريا.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة في نيويورك إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون سيعلن اختياره لدي ميستورا الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والسويدية في وقت لاحق الأربعاء.

وقال عدد من الدبلوماسيين إن احتمالات التوصل إلى تسوية للحرب السورية من خلال التفاوض تتضاءل مع تفاقم العنف.

واستقال الإبراهيمي في 31 مايو لشعوره بالإحباط بعد فشل الجهود الدولية في إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الإبراهيمي قد هدد منذ فترة طويلة بالاستقالة مثلما فعل سلفه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2012.

واستقال عنان بعد ستة أشهر من العمل كممثل خاص مشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة في الأزمة السورية متهما مجلس الأمن الدولي بالإخفاق في التوحد وراء الجهود المبذولة لإنهاء القتال.

واستخدمت روسيا تدعمها الصين حق النقض (الفيتو) لإحباط أربعة قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تهدد باتخاذ إجراء ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وعمل دي ميستورا مع الأمم المتحدة في الصومال والشرق الأوسط والبلقان ونيبال والعراق وأفغانستان أثناء العقود الثلاثة الأخيرة، وعمل في أحدث مهامه مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في أفغانستان في 2010-2011.

ولم يتضح على الفور إن كان دي ميستورا سيعمل مبعوثا مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كسلفه أم لا، وكان بان كي مون قد اجتمع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في يونيو لبحث ما إذا كان المرشح الجديد سيظل مبعوثا مشتركا.