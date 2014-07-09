العثور على 53 جثة بالحلة جنوب بغداد

قوات الأمن العراقية عثرت على الجثث قرب الحلة (أرشيف-الجزيرة)

قال مسؤولون في الشرطة إن قوات الأمن العراقية عثرت على 53 جثة لمدنيين معصوبة الأعين ومقيدة الأيدي في مدينة الحلة جنوب بغداد في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأفاد المسؤول أن الجثث مصابة بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسم وأكد أن هويات الجثث ما زالت مجهولة.

وأضاف المسؤول أنه عثر على الجثث في قرية الخميسية على بعد 25 كلم جنوب شرق مدينة الحلة قرب الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة والمحافظات الجنوبية.

وأكد رئيس مجلس البلدية والشرطة المحلية ومكتب المحافظ العثور على الجثث ولكن لم ترد معلومات فورية عن هوية الضحايا، وأضاف أنه عثر على الجثث في الثانية من صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ووفق مسؤول في المشرحة فإن الضحايا قتلوا قبل أسبوع على أقل تقدير، وذكر مسؤولون في القطاع الطبي أن عدد الجثث المجهولة التي يعثر عليها حول بغداد برتفع باطراد منذ بداية العام.

وسيطر مقاتلون مسلحون على مساحات كبيرة في شمال وغرب بغداد في الشهر الماضي وتقدموا صوب بغداد في أكبر تحد للحكومة التي يرأسها نوري المالكي منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2011.

وفي سياق التوتر في العراق قالت مصادر محلية في محافظة ديالى شمال إن مسلحين سيطروا على منطقة الصدور ومركز شرطتها شمال المقدادية، بينما أعلن الجيش أنه يستعد لدخول مدينة تكريت التي يسيطر عليها المسلحون.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة دارت بين مسلحين وقوات الجيش العراقي التي تساندها مليشيات "عصائب أهل الحق" و"سرايا السلام" بالقرب من مقر الفيلق الثاني الذي تتمركز فيه قوات اللواء عشرين.

كما أكد شهود عيان مقتل خمسة مدنيين وإصابة 11 آخرين الثلاثاء في قصف لطائرات عراقية استهدف إحدى المناطق غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال شهود عيان إن طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي قصفت منطقة الهرمات غربي الموصل مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المنازل.

وكان الجيش العراقي تحدث عن أنه سيدخل مدينة تكريت قريبا وينهي سيطرة المسلحين عليها.

من جهة أخرى قالت مصادر لقناة الجزيرة إن اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات حكومية مدعومة بالصحوات والمليشيات جرت أمس غربي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب بغداد.

يشار إلى أن ما يعرف بمجلس العشائر العراقية دعا الاثنين تنظيم الدولة الإسلامية إلى التوجه نحو بغداد "لتخليصها من الظلم والمليشيات".