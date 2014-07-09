الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ قرب مفاعل ديمونة

صورة أرشيفية لمفاعل ديمونة (الجزيرة)

قال الجيش الإسرائيلي إن نشطاء في قطاع غزة أطلقوا ثلاثة صواريخ تجاه بلدة ديمونا الإسرائيلية ومفاعلها النووي الأربعاء لكن لم تحدث أضرار أو إصابات.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي لقد "اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي الأسرائيلي أحد الصواريخ وسقط الآخران في مناطق مفتوحة، وقال متحدث باسم الجيش إن أيا من الصواريخ لم يسبب ضررا ولا إصابات.

وقال نشطاء من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنهم أطلقوا صواريخ أم-75 الطويلة المدى على مفاعل ديمونة الإسرئيلي النووي.

وذكر الجيش الاسرائيلي أن مناطق أخرى في صحراء النقب جنوب "إسرائيل" قد استهدفت أيضا.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدد من المدن الإسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وأشكول وموديعين بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ بعيدة المدى، بينما عززت إسرائيل إجراءاتها الاحترازية في المطارات بعد اعتراض القبة الحديدية خمسة صواريخ كانت تستهدف مطار تل أبيب.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها قصفت مطار نيفاتيم العسكري علـى بعـد سبعيـن كيلومترا من قطاع غزة.

وواصلت المقاومة قصف مواقع إسرائيلية وصلت إلى تل أبيب والقدس، وأطلقت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ثمانية صواريخ طويلة المدى من نوع أم75 في اتجاه تل أبيب.

وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا شمال مدينة القدس. وأقرت بسقوط عشرة صواريخ باتجاه النقب أصاب أحدها باحة منزل في المجلس الإقليمي أشكول.