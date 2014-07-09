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الأمم المتحدة: المدنيون هم المستهدفون في الصراع في أفغانستان

9/7/2014
 
قالت الأمم المتحدة في تقرير لها صدر في التاسع من الشهر الجاري إن الحرب في أفغانستان تُلحق خسائر مضاعفة، وعلى نحو متزايد بين المدنيين على وجه الخصوص بنسبة بلغت الربع خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات لأفغانستان أن المعارك البرية أوقعت الجزء الأكبر من الوفيات والإصابات، مشيرة إلى أن عدد الضحايا بين الأطفال تضاعف في الأشهر الأولى من عام 2014.  وزاد عدد الوفيات والإصابات بين النساء بنحو الثلثين مقارنة بالفترة ذاتها عام 2013 . 
وأفاد تقرير للبعثة أنها سجلت وقوع 4853 ضحية من المدنيين بين الأول من يناير و 30 يونيو، بارتفاع بلغ 24%  مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلص التقرير إلى وجود ارتفاع 34% في عدد ضحايا الأطفال، في حين ارتفع عدد الضحايا بين النساء 24%.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة في أفغانستان يان كوبيس إن طبيعة النزاع في البلد تتغير عام 2014 مع تزايد التصعيد على الأرض في المناطق المأهولة بالسكان. مشدداً على أن تأثير المعارك كارثي على المدنيين.
وتشهد المناطق المأهولة بالسكان في أفغانستان ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات القتالية في الوقت الذي انسحبت فيه القوات الأجنبية من معظم المناطق. وترجع أسباب معظم الوفيات والإصابات في النصف الأول من هذا العام إلى الأسلحة الرشاشة الخفيفة   والقذائف الصاروخية ومورتر.
ويأتي ارتفاع عدد ضحايا المعارك في أفغانستان رغم تعهدات حركة طالبان المتكررة بعدم استهداف المدنيين بشكل متعمد، إلا أن تقرير الأمم المتحدة أفاد بقيام الحركة بـ 69 هجوماً استهدف مدنيين بشكل متعمد بينهم شيوخ عشائر ومسؤولين حكوميين.
يذكر أن القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة تنسحب بالتدريج من قواعدها العسكرية في أرجاء أفغانستان بعد 12 عاماً من القتال ضد حركة طالبان ما يساهم في تردي الوضع الأمني وتحمل المدنيين عبء العنف.
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