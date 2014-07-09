ارتفاع عدد شهداء غارات إسرائيل على غزة لـ45

إسرائيل تكثف غاراتها وعدوانها على غزة (أرشيف-الجزيرة)

ارتفع عدد ضحايا غارات إسرائيل على قطاع غزة إلى 45 شهيدا وأكثر من ثلاثمائة جريح وما زالت إسرائيل تشن سلسلة غارات على مناطق عدة في غزة لليوم الثالث على التوالي وواصلت استهداف منازل قياديي فصائل المقاومة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت في الساعات الماضية غارات مكثفة وعنيفة على جنوب غزة والشريط الحدودي بين القطاع ومصر، وأضاف أن ألسنة اللهب شوهدت متصاعدة جراء الغارات.

وتابع المراسل أن الغارات الجديدة أسفرت عن سقوط شهيدين وهما امرأة مسنة وطفلة في حي السلام في رفح وأشار إلى إلى أن حوالي 70 منزلا استهدفت في هذه الغارات

وكانت إسرائيل توعدت بتكثيف غاراتها على غزة إذا استمرت فصائل المقاومة في قصف المدن الإسرائيلية.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت أراض زراعية في مخيم النصيرات قد أدت لاستشهاد فلسطينيين اثنين بحسب ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر صباح الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي الشأن نفسه أفاد مراسل الجزيرة في غزة أن حافظ حمد قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وخمسة من أفراد عائلته استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزلهم.

وقد أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر الأربعاء على مقر كلية الشرطة وموقع تدريب في مجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة، وألحقت الغارات الجوية أضرارا مادية كبيرة في الأماكن المستهدفة والمنازل المحيطة بها، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت عدد من منازل كوادر وقيادات في المقاومة الفلسطينية بمختلف محافظات القطاع، فيما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية مناطق مفتوحة قرب الساحل الشمالي للقطاع.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت خمسة مسلحين يشتبه بأنهم تسللوا من البحر إلى قاعدة زيكيم العسكرية جنوب تل أبيب وأدعى أن أحد جنوده أصيب بجراح.

جاء ذلك في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في تل أبيب حيث ذكرت مصادر عسكرية أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا استهدف المدينة.

وسارعت السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى الإعلان عن سلسلة إجراءات احتياطية شملت تغيير خطوط الملاحة الجوية من وإلى مطار بن غوريون الدولي، ووقف الملاحة كليا في مطار سديه دوف المحلي وتجهيز الملاجئ في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل. ويرجح الجيش الإسرائيلي أن حوالي مائة صاروخ أطلقت من غزة على إسرائيل، ووصل أقصى مدى لها منطقة تل أبيب التي تبعد حوالي 60 كلم عن غزة.

من جهتها دانت الحكومة الأردنية العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة إسرائيل بالوقف الفوري لما وصفه بالاعتداء الوحشي الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على القطاع والمنطقة بأسرها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيتوجه إلى كل المنظمات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني داعيا إياه إلى الوحدة والتماسك. وأشار إلى أن غزة تتعرض لعدوان غاشم مبيّت من إسرائيل التي تريد جر المنطقة إلى العنف على حد وصفه.

بدوره وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عباس بالعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

كما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتصرف بطريقة عقلانية وليست انتقامية والاستعداد لتحمل مخاطر السلام.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أيد ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات تتعرض لها من قبل منظمات إرهابية في غزة على حد قوله، في حين دعت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة الطرفين إلى ضبط النفس.