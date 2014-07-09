ألمانيا تنهي مشوار البرازيل بكأس العالم بكابوس

أندريه شورليه في طريقه لإحراز الهدف السابع لألمانيا (Getty)

سيواجه المنتخب الألماني في نهائي كأس العالم الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا التي ستجري الأربعاء على ملعب "أرينا كورينثيانز" في ساو باولو, بعد تأهله بصعق المنتخب البرازيلي على أرضه وأمام جمهوره بسبعة أهداف وهزيمة مذلة هي الأثقل في تاريخ البرازيل خلال مشاركاتها في العرس الكروي العالمي مساء الثلاثاء في بيلو هوريزونتي.

من جهتها ستخوض البرازيل بطلة العالم خمس مرات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة الأرجنتين وهولندا السبت المقبل على ملعب "ناسيونال مانيه غارينشا" في العاصمة برازيليا.

وكان المنتخب الألماني قد تقدم بخمسة أهداف نظيفة في الشوط الأول عبر مولر في الدقيقة "11" وميروسلاف كلوزه "23" طوني كروس "24" و"26″ وسامي خضيرة "29"، وفي الشوط الثاني أضاف أندريه شورليه الهدفين السادس والسابع "69 و79″، في حين أحرز أوسكار هدف الشرف للمنتخب البرازيلي في الدقيقة "90".

يذكر أن المنتخب البرازيلي تلقى خمسة أهداف مرة واحدة فقط في تاريخ مشاركاته بالمونديال وكانت عام 1938 عندما فازت على بولندا 6-5 بعد التمديد في الدور الأول. وكانت أقسى خسارة للبرازيل أيضا بفارق ستة أهداف أمام أوروغواي صفر-6 عام 1920 في مسابقة كوبا أميركا في فينيا دل مار في تشيلي.

وشهدت مدن برازيلية حالات شغب عقب خسارة المنتخب الوطني أمام ألمانيا فقد ذكرت وسائل إعلام أن مثيري الشغب الغاضبين هاموا على وجوههم في الشوارع في العديد من المناطق بعد هزيمة منتخب بلادهم بسبعة أهداف.

وذكر موقع "أونيفيرسو أونلاين" أن مثيري الشغب أضرموا النار في 23 حافلة بساو باولو، لكن دون وقوع إصابات. كما أحرقت سيارتين أخريين وجرى اقتحام متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية ونهبه في ساو باولو، وأجمعت الصحف البرازيلية على أن خسارة منتخب السامبا فضيحة تاريخية بكل المقاييس.