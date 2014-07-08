لقاء ساخن بين البرازيل وألمانيا الثلاثاء

مونديال البرازيل 2014

يلتقى مساء اليوم الثلاثاء المنتخبين الألماني والبرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2014 على أرضية استاد جوفيرنادور ماغاليس في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، حيث تلتقي الماكينات الألمانية بقيادة المدرب الشاب لوف بالطموح البرازيلي صاحب الأرض والجمهور والذي يقوده المدرب المخضرم فيليب سكولاري.

وتمكن المنتخب البرازيلي من الوصول إلى دور نصف النهائي لكأس العالم بعدما نجحوا في الإطاحة بمنتخب كولومبيا في دور الربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل أهداف المنتخب البرازيلي في تلك المباراة كل من تياغو سيلفا، واللاعب دافيد لويز من ضربة خطأ تعتبر من أحسن أهداف البطولة.

في حين أن المنتخب الألماني استطاع الوصول إلى هذا الدور بعد أن نجح في الإطاحة بمنتخب فرنسا، حيث تفوق أصدقاء مسعود أوزيل على رفقاء كريم بنزيما بهدف دون مقابل هدف اللاعب هامليز من ضربة رأسية .

ويدخل المنتخب البرازيلي مباراته اليوم مع ألمانيا اليوم وهو محروم من نجمه الكبير نيمار، لاعب برشلونة، والذي ودع المونديال بعد إصابته في الشوط الثاني لمباراة ربع النهائي ضد منتخب كولومبيا، بعد تدخل عنيف في حقه من طرق اللاعب خوان نسونيغا، ليصاب نيمار بإصابة على مستوى الظهر، ويغيب عن الملاعب لمدة أولية تم تحديدها الأطباء في حوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى غياب المدافع تياغو سيلفا عن المباراة أيضا بسبب الإيقاف، في حين أن المنتخب الألماني سيدخل مباراته بكامل عناصره حيث يشارك جميع اللاعبين ويواجه لاعبي السامبا وهو مكتمل الصفوف .

وقال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن مباراة ألمانيا والبرازيل إن البرازيل ستكون أكثر حماسا وخطورة في ظل غياب نجم الفريق نيمار. وقال لوف إن أداء المنتخب البرازيلي تراجع في السنين الأخيرة.

وعبر نجم المنتخب الألماني باستيان شفاينشتايج فقد عبر عن أسفه عن إصابة نيمار وقال صحيح أنه يعول عليه في المنتخب البرازيلي، ولكن غيابه لن يجعل ألمانيا أمام مهمة سهلة وسنواجه منتخبا قويا وهو صاحب الملعب والجمهور .

وأشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة من البرازيل أن جماهير منتخب السامبا التي ستحضر إلى أرضية الملعب لتشجيع منتخب بلادها في المباراة سوف ترتدي أقنعة على وجهها لوجه النجم نيمار، وسترفع لافتة مكتوب عليها كلنا نيمار، في إشارة من الجمهور البرازيلي إلى دعمه المعنوي للاعب البرازيلي حيث تم تدشين حملة كلنا نيمار التي كان رسالتها لو أن نيمار لا يقدر على دخول الملعب، سنقوم نحن بهذه الأمر بدلا منه.