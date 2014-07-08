دراسة: لا كواكب صالحة للحياة خارج مجرتنا

يبحث العلماء عن الكواكب بقياس طيف الجاذبية الصادر عنهما (أرشيف-Getty)

أثبتت دراسة حديثة مكرسة للبحث عن كوكب شبيه بكوكب الأرض أن كوكبين خارج مجموعتنا الشمسية كان العلماء يعتقدون أنهما صالحان للحياة ليسا موجودين من الأساس وعلى فرض وجودهما فكتلتهما صغيرة جدا لا تولد جاذبية تكفي لجعلهما صالحين للحياة.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد إجراء تحليل طيفي للنجم المفترض أن تدور حوله الكواكب في منظومة شبيهة بالنظام الششمسي الذي نعيش فيه.

وقال العلماء المشاركون في الدراسة إنه وعلى الرغم من وجود بعض الأدلة والبراهين على وجود كواكب خارج منظومتنا الشمسية صالحة للحياة إلا أن منشأ هذه الكواكب لم يفسر بصورة صحيحة.

فمثلا "شقيق" كوكب الأرض "Gliese 581g" الذي اكتشفه العلماء عام 2010 يدور حول ما يسمى بـ"المنطقة المأهولة" للنجم المسمى بالقزم الأحمر الذي له حرارة متوسطة، وهو ما يسمح نظريا بوجود الماء في الحالة السائلة وهو ما يعني افتراض وجود مناخ يسمح بوجود حياة.

أما الكوكب الثاني "Gliese 581d" والذي قال علماء إنهم اكتشفوه قبل نظيره (g) بثلاث سنوات فبحسب العالم بول روبرتسون فقد قال إننا تحققنا من أنه لا وجود له نهائيا.

وأضاف مبررا التحقق من عدم وجود الكوكب لقد اكتشفنا الكوكبين بواسطة قياس التغيرات الضوئية المنعكسة عنهما، وهذه التغيرات تحصل بتأثير قوة جاذبية الكوكب المفترض، وهي في حالة "الكواكب المأهولة" ضعيفة جدا.

لذلك فحتى وإن كانت هذه الكواكب موجودة فعلا فكتلتها صغيرة جدا ولا يمكن أن تكون لها جاذبية تسمح بوجود حياة من الأصل.