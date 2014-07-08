حركة الشباب تعلن سيطرتها على القصر الرئاسي بمقديشو

صورة أرشيفية للمتحدث باسم حركة الشباب في الصوممال (Getty)

أعلنت حركة الشباب المجاهدين الصومالية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" عن مصدر أمني قوله إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أمان ولم يكن في القصر الرئاسي وقت الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد العزيز أبو مصعب إن مسلحين من الحركة فرضوا سيطرتهم على مكتب الرئيس الصومالي عقب هجوم واسع شنوه على القصر الرئاسي.

ويأتي هذا الهجوم على القصر الرئاسي بعد ثلاثة أيام من تفجير قرب البرلمان الصومالي في العاصمة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرة آخرين.

وتبنت حركة الشباب المجاهدين الهجوم بعد توعدها في وقت سابق بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن حركة الشباب لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة بعد أن طردتها القوة الأفريقية (أميسوم) من العاصمة عام 2011، ثم من كل معاقلها تقريبا في جنوب الصومال ووسطها.

ومنذ ذلك القوت تحولت الحركة إلى أسلوب حرب العصابات والهجمات الخاطفة التي تستهدف خصوصا العاصمة والمؤسسات الرسمية في البلاد.