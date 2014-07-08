الحوثيون يستولون على مدينة عمران شمال اليمن

الحوثيون أصبحو على بعد 50 كلم من صنعاء (أرشيف-Getty)

قال مسؤول محلي وسكان بالمنطقة إن مقاتلين تابعين للحوثي استولوا على مدينة عمران الرئيسية شمال اليمن الثلاثاء بعد معارك عنيفة على مدى أيام أدت إلى مقتل ما لا يقل عن مائتي شخص وجعلت الحوثيين على بعد 50 كلم من العاصمة اليمنية صنعاء.

ولكن الحوثيين قالوا إنهم يقاتلون خصوما موالين لحزب الإصلاح الإسلامي وإنه لا نية لديهم لمهاجمة العاصمة اليمنية التي تقع إلى الجنوب مباشرة من مدينة عمران عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

وكان القتال قد بدأ الأسبوع الماضي بعد انهيار اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في 23 يونيو الماضي وألقى كل طرف باللوم على الآخر في المسؤولية عن فشله، وشن الجيش اليمن والقوات الجوية هجمات بعد ذلك على مناطق تمركز الحوثيين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 250 شخصا على الأقل سقطوا ما بين قتيل وجريح في القتال للسيطرة على عمران الثلاثاء، كما أجبر القتال أيضا المستشفى الوحيد بالمدينة التي يقطنها 96 ألف نسمة على إغلاق أبوابه لعدم قدرته على استقبال المزيد من الحالات.